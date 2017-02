Mer Fantomen för Eslövs musikalstjärna

John Martin Bengtsson har fått rollen som Raoul i GöteborgsOperans The Phantom of the Opera som får premiär den 23 september. Foto: Robin Fritzon

Tolv och en halv gånger har John Martin Bengtsson fått ta på sig Fantomen-masken på Cirkus i Stockholm. Till hösten blir det mer Phantom of the Opera för Eslövs musikalstjärna, när han gör Raoul i Göteborgsoperans uppsättning – helt annorlunda än den klassiska man gör i Stockholm.

John Martin Bengtsson har till vardags en liten roll – Passarino – i megasuccén The Phantom of the Opera som spelas till och med den 14 maj på Cirkus i Stockholm. Men han är också cover för Fantomen som görs av Peter Jöback och även andra reserv för Raoul. I en period när förkylning och influensa härjat har även gänget på Cirkus drabbats och John Martin har fått gå in och sjunga Fantomen.

Det började med en halv föreställning.

– Det var en omtumlande kväll. Innan vi körde igång stod jag i kulissen bredvid Anton Zetterholm som spelar Raoul. Anton berättade att han inte mådde bra.

Anton Zetterberg hade drabbats av en allergisk reaktion och hans understudy Glenn Edell fick rycka in.

– Stackare, tänkte jag, att få rycka in med så kort varsel. Strax därefter sa de till mig att gå upp i sminket. Peter Jöback mådde inte heller bra och kanske inte skulle kunna spela hela föreställningen. Eftersom det tar en timme att lägga Fantomens mask skulle jag vara förberedd om jag behövde rycka in, säger John Martin Bengtsson.

Vad tänkte du när du satt där i sminket?

– Jag hann inte tänka på annat än rollen. Jag gick igenom texten. Folk sprang runt omkring. Jag fick höra att Peter kanske kunde fortsätta.

Men när andra akten skulle starta fick John Martin veta att han skulle gå på.

– Jag hör allt gå igång och att de berättar att Peter Jöback ersätts av mig. Som ersättare förväntar man sig burop, men det var vänliga reaktioner och det kändes bra.

Publiken har varit välkomnande mot reserverna, även om man förväntar sig att se de stora stjärnorna. Och John Martins inhopp har blivit en snackis bland många musikalälskare, som tycker att han klarat det hela väldigt bra.

– Det är roligt, speciellt eftersom det är lite otacksamt att vara inhoppare för en så stor artist som är så väl värd sin plats i publikens hjärtan. Men publiken har ändå bemött oss med värme och vi har hört efteråt att de haft en bra upplevelse.

För John Martin Bengtsson är det en dröm som går i uppfyllelse att få vara med i produktionen och givetvis att hoppa in i rollen.

– Jag kan knappast ens förstå att det har hänt. Allt har varit som en stor dröm. Senaste gången jag fick sjunga Fantomen var helt magiskt, nu börjar karaktären och hans öde komma in under skinnet.

John Martin har bevisat att han klarar av att göra rollen vilket betyder mycket inte minst för honom själv.

– Jag har inte varit i närheten av att medverka i en lika stor produktion i Sverige. Det är i Köpenhamn jag gjort de större rollerna. I Sverige är det bara i Växjö (där John Martin med familj bor och har satt upp mycket musikaler, red:s anm.) man vet vem jag är. Så självklart är det bra att få visa upp sig. Nu får jag ju chansen att göra det på ytterligare ett stort hus i Sverige och det är spännande.

John Martin Bengtsson var på audition inför The Phantom of the Opera i Göteborg.

– Jag är inte alltid så bra på audition, jag har svårt att prestera. Men med de nya erfarenheterna i ryggen får man en annan säkerhet.

I Göteborg gör John Martin rollen som Raoul, greven som är barndomsvän till Christine och förälskar sig i henne. Han delar rollen med Tobias Ahlsell. Raoul är en roll han också arbetat in för Stockholmsproduktionen, men aldrig fått göra där.

– Det som känns skönt är att jag lärt mig rollen – även om det blir nytt att sjunga den på engelska. Dessutom är detta ju en helt annan uppsättning, men annan scenografi och kostym men samma manus och sånger. Det är inte originalet som det vi gör nu, utan en iscensättning speciellt gjord för operahus och en samproduktion med finska nationaloperan.

I Göteborg kommer Fantomen att sjungas av Fred Johanson, som gjort flera stora roller på Malmö Opera och som nyligen gjort succé i London och New York mot Glenn Close i Sunset Boulevard.

– Jag har alltid gillat honom och det blir spännande att få arbeta med ännu en svensk som medverkat i en produktion på Broadway. Det är få förunnat, säger John Martin Bengtsson.