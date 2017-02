Lokalförslag i Dalby får positivt gensvar

Dalby Liberalernas förslag om en ny stor gemensam lokal för föreningslivet och diverse sammankomster i Dalby får starkt gensvar från representanter för Föreningarnas Hus.

– Det skulle innebära positiva effekter och vinster för alla berörda, säger Patrik Persson, kontaktperson för Föreningarnas Hus.

Liberalerna har väckt frågan genom en motion till kommunfullmäktige.

Som bakgrund pekas bland annat på diskussionen om försäljning av Tingshuset och det tidigare – men just nu avvärjda – hotet om stängning av Allaktivitetshuset.

I motionen skissas på att verksamheten där skulle kunna inrymmas i en ny lokal, tillsammans med Träffpunkten för seniorer, Studieförbundet Vuxenskolan och Aktivitetsklubben på Föreningarnas Hus. Samtidigt ska uthyrning ske till olika arrangemang och sammankomster.

– Vi skulle gärna flytta till en plats nära idrottshallen och idrottsplatsen så att mellanstadiebarnen i vår eftermiddagsverksamhet enkelt även kan ägna sig åt utomhusaktiviteter, säger Patrik Persson.

Liberalerna föreslår just en sådan lokalisering och pekar på platsen mellan Möllan och omklädningsrummen på Dalby IP.

I motionen noteras även de aktuella hyreskostnaderna: 375 000 kronor per år för Allaktivitetshuset, 300 000 för Träffpunkten och 100 000 för Föreningarnas Hus.

Slutsatsen är att gemensamma lokaler skulle sänka totalkostnaderna samtidigt som de olika verksamheterna kan stärka varandra.

– Vi har redan haft dialog med Träffpunkten om synergieffekter, och sänkta kostnader skulle vara en fördel för alla, även kommunen, säger Patrik Persson.

L-motionen tar också upp att en lokal enligt den här modellen skulle kunna leda till förbättrad integration av nyanlända barn och ungdomar.

Samtidigt lanseras en idé om att Allaktivitetshuset omvandlas till ett Företagshus för småföretagare om nuvarande verksamhet flyttar.

Konkret innebär motionen inledningsvis att berörda nämnder ska utreda lokalfrågan samtidigt som en kostnadskalkyl och finansieringsmöjligheter presenteras, efter nära dialog med berörda aktörer.