Butik med vite fortsatte sälja smuggelcig

ESLÖV Eslövspolisen gjorde på torsdagen ett nytt tillslag mot den butik i tätorten där 24 300 smuggelcigaretter togs i beslag i november. Även den här gången såldes tobak illegalt.

17 november var polisen där senaste och plockade då mängder av cigaretter som gömts bland postpaketen.

Trots tillslaget i november – som genomfördes av polisen, kommunen och tullen gemensamt – fanns det fortfarande illegal tobak till försäljning.

Kommunen har beslutat att näringsidkaren inte får saluföra cigaretter under sex månader.

När poliserna kom in där under torsdagen var cigaretterna bortplockade från hyllorna – men sålde fortfarande från lagret.



Det som togs i beslag den här gången var 11 333 cigaretter, 136 snusburkar, 4,5 kiloråtobak samt cirka 20 000 kronor i kontanter som låg i samma rum som tobaken.

Kontanter ska förvaras i dagskassan.

Polisen tror att mannen velat sälja slut på lagret. Han fick beslutet 14 februari, men fortsatte att sälja.

När polispatrullen var på plats fanns en kvinna vid lagret som man tror var kund och skulle köpa tobak. Hon lämnade platsen när de uniformerade poliserna kom in.

Innehavaren är misstänkt för brott mot tobakslagen eftersom han innehaft och sålt tobaksvaror trots förbudet att sälja mot konsument.

Det finns risk att vitestiden förlängs i och med att han inte rättat sig efter myndigheternas påbud.