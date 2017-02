Våren har kommit till Skåne

Väder SMHI klass 1-varnar för snöfall. Men trots det kan vi bjuda på en glad nyhet:

Våren är här.

Vi omges just nu av lågtrycksområden. Mellan dem kilar små högtrycksryggar in sig vilket resulterar i en kamp om väderhäraväldet. Det gör i sin tur att helgvädret bjuder på en synnerligen blandad kompott. Snö, blötsnö och sol om vartannat och temperaturer som den närmsta veckan framöver kan pendla mellan fem minusgrader och tio plusgrader.

Det börjar inte så muntert. Ett lågtryck kommer under torsdagseftermiddagen in över Skåne. Regn övergår under kvällen till snö och SMHI klass 1-vädervarnar för snöfall på mellan fem och tio centimeter. Men snön blir inte långvarig. Under natten kommer det sannolikt att vara snö och minusgrader men under morgontimmarna smälter den undan i solskenet.

– Under fredagseftermiddagen blir det två, tre plusgrader, soligt och inte så kraftig nordvästlig vind, säger Therese Fougman, jourhavande meteorolog på SMHI.

– Sedan blir det en klar och kall natt med temperaturer ned mot fem minusgrader.

Under lördagen fortsätter det att vara ganska soligt men nya moln är på väg in västerifrån.

– Under kvällen blir det molnigt och ett nytt nederbördsområde kommer in, eventuellt faller det som blötsnö.

Dagstemperaturen fortsätter att ligga kvar på två, tre plusgrader. Även söndagen bjuder blötsnö som övergår i regn som sedan drar undan under natten mot måndagen som i alla fall bjuder en del sol.

– Men det blir också ganska mycket moln och sex, sju plusgrader.

Veckan blir sedan, trots några mindre regnområden ganska mild. Varmare luft från kontinenten gör att temperaturen stiger och kan nå så högt som till tio plusgrader, sannolikt under tisdagen.

Blötsnö och vädervarningar till trots nu kan det sägas: våren är här i hela Skåne, i alla fall i meteorologiskt hänseende. Den meteorologiska definitionen av vår är att dygnsmedeltemperaturen ska vara stigande och över noll grader men under tio plusgrader.

– Den 15 februari visade de flesta väderstationerna i Skåne att det var vår och ytterligare några kom till dagen efter. I går kväll blev det bekräftat att våren är här, säger Therese Fougman.