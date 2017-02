Ungdomsgäng skrämmer folk på byn

Skurup Polisen försöker nu få tag i det ungdomsgäng som den senaste tiden har ofredat och utfört skadegörelser mot flera privatpersoner i Skurup under kvällstid.

I en dryg vecka har polisen fått ta emot anmälningar och klagomål om att ett ungdomsgäng härjar i tätorten på kvällarna.

Vid 18.45-tiden i tisdags drabbades boende på Vaktgatan. En kvinna i 40-årsåldern hörde hur det dunsade mot husväggen och plötsligt krossades ett fönster och ett äpple landade på golvet. När hon tittade efter upptäckte hon åtta ungdomar som sprang från platsen. På husväggen fanns flera spår av äpplen.

Kvinnan uppger i anmälan att de även fick påhälsning av gänget på måndagskvällen. Då ska de ha knackat på fönstren. Enligt kvinnan har liknande händelser förekommit i området under de senaste tio dagarna.

Under tisdagen hade även ett äldre par kommit in på polisstationen i Skurup och berättat att flera ungdomar i åldern 12-15 år ofredat dem genom att sparka på deras ytterdörr till bostaden på Bruksgatan ett antal gånger.

– Det är flera personer som varit besvärade av ungdomarna den senaste tiden. Folk känner sig rädda och så kan vi inte ha det. Vi kommer att titta mer på detta och gå vidare med de uppgifter som vi har för att ta reda på vilka ungdomarna är, säger kommunpolisen Sara Schön.

Den som vet något om ungdomsgänget, har sett något eller själv blivit drabbad uppmanas att ta kontakt med polisen.

– Det handlar i det här fallet inte om att lagföra någon eftersom det verkar röra sig om unga personer, men det här är ett högst olämpligt beteende. När vi får tag i de här personerna kommer det att hållas samtal med skola, socialtjänst och deras föräldrar. Vi måste att få ett stopp på det här innan det utvecklar sig, säger Sara Schön.