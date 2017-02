Redhawks straffade serieledande Växjö

ISHOCKEY Malmö Redhawks amerikan Rhett Rakhshani sänkte sina gamla SHL-klubb.

– Skönt att göra mål oavsett motståndare, säger han efter att ha satt sin straff till 4–3 mot serieettan Växjö Lakers.

Rhett Rakshani hade två riktigt framgångsrika säsonger i Växjö Lakers, där det blev ett SM-guld.

Men numera är det Malmö Redhawks som gäller.

På torsdagen spelade han en hjälteroll i Malmö arena. Först visade han hemmalaget vägen genom att göra det första målet i matchen efter spel ur skolboken.

Ett par timmar senare nitade han dit en straff som gav segern till Redhawks. Men innan dess så hade publiken fått uppleva en helt galen sista period.

Det började med att Redhawks inom loppet av 15 (!) sekunder tappade sin 2-0-ledning till 2-2. Sedan kom hemmaspelarna igen, och Fredrik Händemark satte 3-2 i power play.

Men Växjö Lakers tog ut målvakten, och lyckades kvittera med bara nio sekunder kvar att spela. Efter en mållös förlängning blev sedan två tidigare Lakersspelare matchvinnare.

Redhawks målvakt Christopher Nihlstorp, som har ett SM-guld med Växjö, spikade igen kassen. Han tog alla straffar, och Rhakshanis straffmål blev avgörande.

Därmed är han uppe i 14 mål för sitt Redhawks, och allt talar för att han slår sitt personliga målrekord, som är just 14 på en säsong.

– Jag kom sent in i Malmötruppen i höstas på grund av skatteregler, men fick ändå en bra start i laget, säger Rhett Rakhshani.

– Sedan fick jag problem med en fot och tog ett steg tillbaka spelmässigt.

– Men nu har jag hittat rytmen och självförtroendet igen på sistone.

Rhett Rakhshani kan bli en nyckelspelare i det kommande SM-slutspelet för Redhawks. Den 28-årige amerikanen är en lyckad värvning av sportchefen Patrik Sylvegård.

I ett SM-slutspel gäller det också att ha två målvakter att lita på. Christopher Nihlstorp fick säkert en boost av att vinna straffläggningen liksom hela Redhawks.