Lugi upp i topp efter klar seger

MALMÖ Lugi hade lite svårt att skaka av sig Skövde. Då klev Oscar Jensen in i målet och spikade igen – och nu är Lundalaget åter i serieledning i Handbollsligan.

Segern skrevs till 28-23.

Efter en ganska jämn första halvlek, 14-15 i målprotokollet, bytte Lugi målvakt. Josip Cavar ut och Oscar Jensen in.

Sedan fick IFK Skövde bara gjort sju mål fram tills det var två minuter kvar och matchen var avgjord.

– Vi sköt Ogge till landslaget, suckade Skövdes Rasmus Wremer efter matchen.

Men det var inte bara dåliga skott, Jensen svarade för en helgjuten insats i målet:

– Han gjorde ett riktigt bra inhopp och hade framför allt många stabila räddningar från nio meter, berömde Lugitränaren Tomas Axnér.

Han hade all anledning att vara nöjd med matchen, särskilt som uppladdningen inte blev den allra bästa. Trafikstrul gjorde bussen sen till Skövde och matchen fick skjutas upp en kvart.

– Det var lite stressigt och det märktes i början av matchen. Men sewdan körde vi på våran grej och jobbade oss igenom matchen som ett lag, sa Lukas Pellas till C More.

Pellas gjorde fem mål och var en av matchens huvudpersoner, tillsammans med Simon Jeppsson (sju mål) och Alfred Jönsson.

– Sedan löste vi det bra trots att Nemanja (Milosevic) inte kunde vara med i försvaret. Efter att ha spelat in oss lite. Vi ledde i princip hela vägen och löste deras offensiva försvar samtidigt som vi fick bort deras kontringsspel, summerade Tomas Axnér.

Med segern gick Lugi upp i serieledning, precis som klubbens damlag. Det har bara hänt en gång tidigare i klubbens historia: I december 2016.