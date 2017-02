Kvinna bluffade om 61 mobiler

MALMÖ Vid fem tillfällen lade försäljaren hos en mobiloperatör i Malmö in felaktiga beställningar och avtal.

Det handlar, enligt utredningen, om 61 mobiltelefoner till ett värde av totalt 238 765 kronor. De har skickats vidare till en mottagare, men utan någon faktura.

Istället har den 31-åriga kvinnan själv från mottagaren tagit emot betalning för telefonerna.

Nu döms säljaren för bedrägeri av Malmö tingsrätt. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter.

Kvinnan ska också betala ett skadestånd med drygt 197 800 kronor till mobiloperatören.

Det är under tiden mellan den 11 januari 2013 och 8 juli samma år som brottet ska ha begåtts.

Enligt åklagaren har kvinnan via order till en annan medarbetare lagt in felaktiga beställningar och avtal.

Kvinnan har medvetet låtit bli att registrera avtal och abonnemang för telefonerna. Allt har gjort att någon faktura aldrig har skickats ut till mottagaren av telefonerna.

Och enligt utredningen är det kvinnan själv som har tagit emot betalningen för telefonerna.

Kvinnan nekade till brott. Hon arbetade hos mobiloperatören med både befintliga och nya kunder och förhandlade avtal med dem.

Och senare arbetade hon även med större företag.

Vid försäljningen hade kvinnan samtal med kunder om olika erbjudanden.

När det avslöjades att det fanns felaktigheter i beställningssystemet inleddes en intern utredning. Det visade sig då också att inga pengar hade kommit in till företaget för de aktuella mobiltelefonerna. Och sedan fick 31-åringen sluta på företaget.

Telefonerna ska ha levererats till tre mottagare, men med samma adress och samma kontaktperson.