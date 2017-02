Lund

Tre bostadsinbrott skedde under onsdagen i olika delar av kommunen. På Grynvägen i Dalby tog sig gärningsmännen in i en villa via altandörren. Det är ännu oklart vad som stulits.

I en villa i Dörröd stals bland annat smycken sedan en fönsterruta krossats. Ett radhus på Snorres väg i Lund fick uterumsdörren uppbruten varpå gärningsmännen tog sig in i bostaden. Vad som stulits är även här oklart.