”Fler ordningsvakter behövs vid Lund C”

Förutom stationsvärdar har Jernhusen sedan december förra året även en ordningsvakt på plats dagtid som bevakar området vid Lund C. Foto: Caroline Stenbäck

Lund Jernhusen som äger stationen Lund C anser att det behövs ytterligare en ordningsvakt som bevakar området.

– Vi för nu diskussioner med både kommunen och fastighetsägare, säger Martin Andersen, projektledare för trygghet och säkerhet på Jernhusen.

I sex år har det funnits stationsvärdar på Lund C. Men sedan i december förra året finns även en ordningsvakt på plats under dagtid.

– Det var signaler från allmänheten som gjorde att vi bestämde oss för att omedelbart hyra in en extra ordningsvakt, säger Martin Andersen.

Han berättar att personer har klagat på missbrukare som druckit alkohol kring stationen samt att tiggare omringat dem när försökt köpa biljetter i automaterna eller befunnit sig vid den stora ingången.

– Det är inte olagligt att tigga, men många upplever att det finns tiggare som är aggressiva. Resenärerna uppgav att de kände sig otrygga och vi var tvungna att agera, säger Martin Andersen.

Sedan ordningsvakten finns på plats på dagen har det blivit bättre kring stationen.

– Men nu har mycket av problemen flyttats till andra sidan gatan, vilket drabbar fastighetsägare, affärsägare och hyresgäster där i stället och de säger att de har fått ökade problem.

Martin Andersen säger att Jernhusen nu vill få till samarbete för att kunna ha fler ordningsvakter som kan övervaka ett större område.

– Med ytterligare en ordningsvakt skulle man kunna täcka in hela triangeln mellan Clemenstorget, Bantorget och Västra stationstorget. Men då måste vi tillsammans dela på kostnaderna.

Lundapolisen ser även positivt på att Jernhusen har en ordningsvakt dagtid vid stationen.

– Det är ett område som är utsatt för en hög brottsbelastning och det är bra att vara fler aktörer som jobbar för en trygg och säker miljö där. Ordningsvakterna är ett bra komplement, de kan vara där frekvent över tid. Vi ska fortsätta patrullera där, men samtidigt kan vi jobba mer den missbruksproblematiken som folk upplever där, säger kommunpolisen Joakim Nyberg.

Vakterna ska inte ersätta polisen, utan vara ett komplement, enligt Martin Andersen:

–Vi vet ju att polisen inte har resurser att vara på plats i samma utsträckning.

Martin Andersen hoppas att en till ordningsvakt ska vara på plats inom kort.

– Vi och polisen hade ett möte med handlarna i fredags och de tycker att problemet är så pass stort och måste lösas så snart som möjligt.

Politikerna Philip Sandberg och Mia Honeth från Liberalerna har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att de vill att kommunen ser över sin ordningsstadga. De föreslår även flera åtgärder för att öka tryggheten i området.

– Det kan handla om allt ifrån att ha ytterligare ordningsvakter för att komplettera polisens verksamhet till att utöka samarbetet mellan till exempel kommun och civilsamhälle för att fånga upp individer som hamnat snett. Som jämförelse kan nämnas att Knutpunkten i Helsingborg har sex ordningsvakter medan landets tredje största station, Lund C, har en ordningsvakt, säger Philip Sandberg.