Appdebatt efter missad debatt

”Points of view” kommer att sättas upp på konsthallstorget. 8Illustration: Tony Cragg

... John Roslund (M) med att felanmäla via telefonen

MALMÖ En politiker missade debatten, en annan gjorde en uppskattad felsägning, en tredje undervisade en fjärde om appar.

Politikern som missade sin debatt var Liberalernas Fredrik Sjögren som ställt en enkel fråga till kommunalrådet Andreas Schönström (S) om arbetet mot våldsbejakande extremism.

Schönström kom med ett inledande, allmänt svar men Fredrik Sjögren dök aldrig upp för att debattera emot eftersom han missat att den första enkla frågan strukits.

– Årets snabbaste enkla fråga, konstaterade en inte helt missnöjd Andreas Schönström.

Moderaten John Roslund var flitig med tre enkla frågor.

I sin avslutande fråga undrade han om tekniska nämnden kommer att återinföra en telefonapp där man enkelt kan felanmäla till gatukontoret?

Nej, svarade Anders Rubin (S), vikarierande ordförande för tekniska nämnden. De allra flesta kommuner har lämnat apparna och har felrapportering via hemsida. Lika enkelt det, försäkrade Anders Rubin.

Det ifrågasatte John Roslund och befarade att behöva gå in och ”fibbla” och trycka 25 gånger.

– Nej, jag sitter vid sidan om dig, jag kan hjälpa dig så du kan fortsätta att felanmäla även i fortsättningen, lovade Rubin.

SD:s kommunalråd Magnus Olsson drog ner skratt och applåder när han i hastigheten råkade prata om terrorister med kopplingar till SD istället för IS.

Frida Trollmyr gav besked till Anneli Bojesson (L) om konstverket ”Points of view” som ska placeras på konsthallstorget. Det kommer inte att flyttas, trots kritik i SDS från konsthallschefen och torgarkitekten om att verket kan bli för dominerande.

– Det är inte konsthallschefen eller arkitektens torg, det är Malmöbornas, svarade Frida Trollmyr.