Antalet våldtäkter och sexofredanden ökade

HÖRBY Det gjordes 20 anmälningar om sexuellt ofredande i Hörby under 2016. Det är mer än en fördubbling jämfört med för fem år sedan. Totalt anmäldes 40 sexualbrott i fjol, framgår det av polisens statistik över antalet anmälningar.

Antalet anmälda brott ökade i flera fall under 2016, till exempel skadegörelsebrotten.

– Man kan se kopplingar till centrumproblematiken med den oro som varit under året med mycket ungdomar ute på kvällar och helger, säger kommunpolisen Niklas Årcen.

Trafikbrotten ökade också, men här är orsaken troligen att fler poliser fanns på plats under Hörby under hösten än normalt på grund av arbetet med att få bukt med oroligheterna i centrum

– Det har inte varit så höga siffror på minst fem år. Detta då polisen varit och rört sig mycket i Hörby och i samband med det stoppat fler fordon för kontroll.

När det gäller våldsbrotten så har de legat på i stort sett samma nivå de senaste åren. Antalet rån har dock minskat. Endast ett rån inträffade under 2016 i kommunen.

– Rädslan för att utsättas för ett våldsbrott har ökat kraftigt de senaste åren, medan antalet brott ligger konstant, konstaterar Niklas Årcén.

40 anmälningar gjordes under 2016 om misstänkta sexualbrott. Det kom in 16 anmälningar om våldtäkter och 20 anmälningar om sexuellt ofredande. Jämfört med de senaste åren har anmälningarna om sexofredanden och våldtäkter ökat.

Det totala antalet anmälda sexualbrott minskade det senaste året, men det anmäldes betydligt fler sexualbrott i fjol än åren 2012-2014.

Flera av anmälningarna rör den uppmärksammade grupppvåldtäkten i centrala Hörby i slutet av juli i fjol, samt ett par andra våldtäkter och sexövergrepp som inträffade i Hörby under sommaren och hösten.

Hot-, kränknings- och fridsbrott har också ökat de senaste åren, liksom antalet stöld-, rån- och häleribrott. Antalet inbrott i villa, radhus och lägenhet minskade från 66 2015 till 46 inbrott i fjol.