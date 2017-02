18-åringen går fri efter domen om gruppvåldtäkten

HÖRBY Den 18-åring som stått åtalad för inblandning i en gruppvåldtäkt i Hörby frias av Lunds tingsrätt. Men nämnden var inte enig då två av tre nämndemän menade att 18-åringen skulle fällas för den grova våldtäkten.

Under torsdagen kom domen i målet som friar 18-åringen, som stått åtalad för en grov våldtäkt som enligt åtalet ska ha skett i en Hörbylägenhet i slutet av juli i fjol

Åtalet ogillas både när det gäller det påstådda brottet och när det gäller skadeståndsanspråket på 165 000 kronor som målsäganden, en kvinna i 20-årsåldern, framförde via sitt ombud när rättegången började.

Rätten var oenig när målet avgjordes och två av de tre nämndemännen anförde en skiljaktig mening och menade att åtalet om grov våldtäkt var styrkt.



– Vi anser att målsägandes berättelse är alltigenom trovärdig, skriver nämndemännen i bilagan till domen.

Tingsrätten påpekar i domen att det finns starka skäl som talar för att kvinnan i 20-årsåldern har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp på det sätt som hon berättat om.

Däremot kan det inte ”anses ställt utom rimligt tvivel” att det är 18-åringen som tillsammans med andra gärningsmän tvingat kvinnan till sex.

I domen lyfter tingsrätten fram en rad omständigheter som bidrar till att 18-åringen inte kan fällas.

Polisutredningen omfattade inledningsvis sexuella övergrepp vid tre olika datum i juli, men på grund av bevissvårigheter väckte åklagaren bara åtal för den grova våldtäkt som rättegången har gällt.

I domen påpekar tingsrätten att både kvinnan i 20-årsåldern och hennes väninna, som varit åklagarens huvudvittne, har haft svårt att hålla isär vad som hänt under de tre olika dagarna.

Det faktumet inverkar på bevisvärderingen menar tingsrätten, som också påpekar att kvinnornas svårigheter bland annat har att göra med att de varit berusade när händelserna ägt rum.

Under polisutredningen hittade kriminalteknikerna rester av 18-åringens sperma på två ställen i det sovrum där brottet enligt åtalet ägt rum.

Förekomsten av hans sperma i sovrummet är enligt tingsrätten ”graverande” för 18-åringen. Värdet av den bevisningen reduceras enligt tingsrätten av att kvinnans väninna uppgett att 18-åringen haft sex i det sovrummet med kvinnan i 20-årsåldern vid ett tidigare tillfälle, men uppfattat det som frivillgt.

Det aktuella tillfället har tidigare utretts som en våldtäkt men utredningen lades ner.

Den 18-årige mannen har hävdat att han över huvud taget inte befann sig i lägenheten den aktuella kvällen då den grova våldtäkten ska ha begåtts enligt åtalet.

Istället har han menat att han befann sig i Malmö och att han fick skjuts tillbaka till Hörby och bara var vid ytterdörren till lägenheten för att hämta hem sina kompisar från den pågående festen.

Hans advokat kallade under rättegången ett vittne som skulle styrka att han fått skjuts från Malmö den aktuella kvällen, men den personen har inte med säkerhet kunnat slå fast att det verkligen skedde det aktuella datumet.

I domen slår tingsrätten fast att 18-åringen ändrat sina uppgifter flera gånger sedan det första polisförhöret hölls med honom.

De uppgifter som 18-åringen lämnat under rättegången framstår inte som tillförlitliga, menar tingsrätten.

Men trots att kvinnan i 20-årsåldern och hennes väninna pekat ut 18-åringen som gärningsman, får det anses så oklart vad som egentligen skett i sovrummet att det inte räcker för en fällande dom, menar tingsrätten.

Under rättegången har både åklagaren och advokaten påpekat att det skett en del tabbar under polisutredningen.

Under ett inledande polisförhör lät man till exempel förhöra kvinnan i 20-årsåldern tillsammans med sin väninna.

– Det var i högsta grad olämpligt, har 18-åringens advokat Anders Elison påpekat under rättegången.

Han påpekade att de båda kvinnorna sufflerade varandra under det aktuella förhöret.

Åklagaren har under rättegången påtalat att det skedde en blunder under ett av polisförhören. Under ett videoförhör dokumenterades bara ena halvan eftersom batteriet till kameran sedan tog slut.

Efteråt fick den 20-åriga kvinnan och hennes väninna göra utpekanden medan de förevisades olika Facebookprofiler.

– Det har inte dokumenterats korrekt, påpekade kammaråklagare Åsa Okmark under rättegången.

Skånska Dagbladet har sedan rättegångens startdatum sökt kammaråklagare Åsa Okmark via både mejl och telefon, men hon har inte återkommit.