16 anmälningar gjorda om ungdomar som far illa

HÖRBY Polisen lade över 1 000 extra timmar på att patrullera och vara synlig i Hörby andra halvåret 2016. 16 anmälningar gjordes till socialtjänsten under hösten om ungdomar som ansågs fara illa.

I samband med den ökade patrulleringen i Hörby i höstas identifierade polisen 16 ungdomar som ansågs kunna fara illa.

Anmälningar gjordes till socialtjänsten som nu utreder ärendena.

– Vi har ringat in 16 barn. De har återkommande uppehållit sig på platser och på tider där personer som misstänks för brott har funnits. Det har stundtals varit mycket ungdomar och rört sig i centrum, säger kommunpolisen Niklas Årcén.

Efter alla larmrapporterna under sommaren och hösten om bråk och oroligheter i centrala Hörby satte polisen in extraresurser för att stävja buset.



– Vi har lagt drygt 1 000 extra timmar på trygghet och synlighet i Hörby i förhållande till ordinarie verksamhet.

Satsningen fortsätter under våren.

– Så länge det behövs kommer vi att ha särskilt fokus på Hörby. På senaste tiden har det varit lugnare i centrum.

Jonas Karlsson