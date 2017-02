Rymden Nasa har upptäckt sju jordliknande planeter 39 ljusår från vårt solsystem.

Upptäckten avslöjade vid en direktsänd presskonferens under onsdagskvällen.

Det är med hjälp av Nasas Spitzer Space Telescope som de sju planerna utanför vårt solsystem upptäckts. Tre av planeterna är lokaliserade in en zon som bedöms vara beboelig, skriver Nasa i en pressrelease.

Around a nearby, cold, small star we found 7 rocky Earth-size planets, all of which could have liquid water – key to life as we know it. pic.twitter.com/C2JWjDfBdK

