Malmö behöver en samhällsväktare nu

Debatt

Det sker mellan 50 och 100 skottlossningar varje år i Malmö. Förra året dog sju personer till följd av skottlossning. Läget blev så allvarligt att polisen kallade in förstärkningar från gränskontrollerna. Under våren 2016 bad polisen om 3,9 miljarder kronor mer i anslag.

Regeringen svarade med att ge 1,1 miljarder kronor. Sammanlagt mördades elva människor år 2016. De senaste två morden ledde till att Malmös invånare fick nog och protesteradegenom stillsamma demonstrationer. Men regeringen har liksom tidigare fortsatt trivialisera problemen vi har i Malmö.



Sedan början på 1990-talet har vår polisstyrka halverats medan befolkningen har växt. Nu går det en polisman på 640 malmöiter. Dessutom ska polisen, under 2017, skära ner ännu mer i södra Sverige. De ska, enligt den rödgröna regeringen, spara någonstans mellan 70 och 90 miljoner kronor vilket bland annat innebär att avgående poliser inte kommer ersättas av nya.

Det var längesedan vi fick höra om ett så verklighetsfrånvänt beslut från regeringen. Det behövs fler poliser. Inte färre.

Härom veckan attackerades en vän till mig när hon var på väg till Malmös centralstation. En man gick fram och tog tag i henne och började kräva henne på pengar. Det här utspelades på en av kanalbroarna. Mitt på dagen. Mitt bland passerande människor. Min vän blev chockad och efter att mannen gett upp gick hon in till Centralstationen för att söka upp en ordningsvakt. Hon lyckades få tag på två ordningsvakter och berättade vad som precis hänt.

De var mycket omtänksamma och stod vid hennes sida fram tills att de fått tag på polis. Även polisen bemötte min vän med omtanke.

Om vi går tillbaka några månader till våldtogs en tolvårig flicka i Pildammsparken. Återigen, mitt på dagen. Mitt bland människor. Precis runt hörnet från dig och mig. Vår polis utnämnde en särskild utredningsgrupp till ärendet. En så kallad ”pugg” som det kallas i polismun. Det här fallet kunde kopplas till ett tidigare ärende på Husiegårdens idrottsplats. Vad utfallet har blivit från dessa utredningar vet vi ännu inte. Det är mycket tyst.

Vad gör då Malmö Stads styrande i tider av en ännu värre polisiär resursbrist? Jo, de pratar med polisen om att de måste synas mer och sätter upp kameror på vissa av våra gator. Detta pressar en polis som redan går på knäna och verkar integritetskränkande på oss. En bättre lösning hade varit att göra som Kalmar och Landskrona nämligen att anställa fler vakter med polisiära befogenheter fram tills polisen själva blir en mer attraktiv arbetsgivare. Jag vet inte om Malmös styrande har gett upp om staden nu. Jag med Centerpartiet har inte gjort det. Det är nämligen för många liv som står på spel.

Varför vi förespråkar att fler vakter med polisiära befogenheter anställs är för att det är det mest realistiska och förnuftiga man kan göra nu. Det kommer ta flera år innan förlorade poliser vill återvända till sin gamla arbetsgivare. Även om de skulle vilja det nu så går det ändå inte att anställa dem därför att vår regering inte vill finansiera några nya anställningar.

Vidare kan en kommunal anställning av vakter innebära att deras arbetsuppgifter blir lokalt förankrade. Vad som mer är att vi kan ta itu med Malmös trygghetsproblem nu.

Därför har jag skrivit ett förslag om att se över polisens riktlinjer och skapa en handlingsplan för att se hur man i större utsträckning än tidigare kan använda sig av vakter med polisiära befogenheter i tider av polisiär resursbrist. Styrelsen för Centerpartiet i Malmö har skrivit under på förslaget som nu är en proposition och kommer därför skickas till Centerpartiets riksstämma i höst. Där på riksstämman kommer jag att tala för vår sak, Malmö.