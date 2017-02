Kungen besökte ESS med Kanadas ledning

lund-Malmö Kungaparet och Kanadas statschef, generalguvernör David Johnston med hustru Sharon gjorde på onsdagen en blixtvisit i Skåne.

Kungaparet och generalguvernören var på förmiddagen på Malmö högskola.

Eftermiddagens höjdpunkt var undertecknandet av ett vetenskapligt samarbetsavtal på forskningsanläggningen ESS i Lund.

Kungen och generalguvernören tog också aktiv del i en runda bords-diskussion på ESS.

Det hela var en del av ett kanadensiskt statsbesök i Sverige som pågår i veckan.

– Panelsamtalet är en bra grogrund. Det visar att det pågår ett samarbete mellan Sverige och Kanada. Jag var själv i Kanada för tre, fyra år sedan, och under den aktuella resan har vi sett många exempel på hur det kan utvecklas ytterligare, säger kungen när han talar med pressen efter timmen på ESS.

– Och att skriva på ett papper som här i Lund visar att samarbetet verkligen är igång, det ger det en extra knuff, fortsätter kungen.



David Johnston är liksom Carl XVI Gustav statschef, men saknar politisk makt. Kanada är med i Brittiska samväldet och generalguvernören är drottning Elisabeth IIs ställföreträdare i det stora västliga riket.

Malmö stod på programmet under förmiddagen. På Malmö högskola fylldes Niagara med nyfikna som ville se det förnäma sällskapet.

Kungen och generalguvernören följde en paneldiskussion kring mångfald och integration i städer.

I panelen satt bland andra Kent Andersson (S), kommunalråd i Malmö och Alia Hogben, direktör för the Canadian Council of Muslim Women.

Drottningen och Sharon Johnston deltog samtidigt i ett program om barns hälsa ur olika perspektiv.

Även på eftermiddagen var kungaparet åtskilt. Drottning Silvia och Sharon tog del i en av projektet Återskapas workshops på Stapelbädden.

Kungen och generalguvernören åkte i kortege till Lund och den stora byggarbetsplatsen av forskningsanläggningen ESS.

Carl XVI Gustav har vid flera tillfällen varit på näraliggande Max IV, men aldrig på själva ESS.

Anledningen till den kungliga närvaron rörde dock Max IV. Ett avtal om vetenskapligt samarbete undertecknades mellan den svenska forskningsanläggningen och dess kanadensiska motsvarighet.

Under runda bords-diskussionen stod de vetenskapliga framsteg som de stora forskningsanläggningarna väntas leda till i centrum.

Inte minst är skogsindustrin mycket förväntansfull och hoppas med hjälp av jättemikroskopen hitta sätt att framställa nya miljövänliga material ur cellulosa.

När Carl XVI Gustav tog till orda lyfte han fram just dessa bitar.

– Skogen är oerhört viktig. Den har stor betydelse både för mänskligheten och för ekonomin för våra båda länder, säger han.

– För miljöns skull är det av största betydelse att vi kan få fram nya material ur cellulosan. Vi får inte heller glömma hur viktig skogen är för att hålla halterna av koldioxid nere. Mer skog i världen skulle betyda mycket.

Kungen betonade att den frågan ligger honom varmt om hjärtat och att betydelsen av skogen är långt vidare än att hugga ner den för att tillverka papper och bygga hus.