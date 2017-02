IK Pantern föll tungt

ISHOCKEY IK Pantern hade inte en av sina bästa kvällar i Malmö isstadion.

– Det var surt att tappa extrapoängen, säger coachen Håkan Åhlund efter den bittra 1-2-förlusten mot Oskarshamn i förlängningen.

De två tappade poängen gör att överraskningsgänget från Malmö förlorade mark till tabelltvåan Bik Karlskoga, som samtidigt slog Vita Hästen hemma på onsdagen.

Därmed skiljer det i nuläget sex poäng mellan lagen. En allsvensk seriefinal mot Mora IK ser allt mer avlägsen ut för Pantern med bara fyra omgångar kvar att spela av maratonserien ishockeyallsvenskan.

– Det där är inget som vi kan fundera över. Vi kan bara fokusera på vårt eget, säger Håkan Åhlund.

De två senaste mötena med Oskarshamn har varit tajta, där lagen har vunnnit med uddamålet var sin gång.

Onsdagskvällens dust följde samma mönster.

Pantern fick lägen att att avgöra i power play, bland annat nästan två minuter med spel fem mot tre, men lyckades ändå inte näta.

Då går det som det ofta går. Det blev i stället gästande Oskarshamn som nitade dit ledningspucken i power play i slutperioden.

Men Håkan Åhlund visade sin fingertoppskänsla som coach. Med drygt två minuter kvar till full tid plockade han ut målvakten Tex Williamsson.

Det draget betalade sig direkt. I spel sex mot fem hängde Dennis Svensson in kvitteringen till 1-1.

Resultatet stod sig tiden ut, och i förlängningen avgjorde sedan Joakim Hagelin för smålänningarna.

– Vi var för ineffektiva. Vi försöker driva matchen med mycket trafik, men vi måste också ta oss till avslut. Det var ineffektivt och för krampaktigt i power play, menar Håkan Åhlund.

Allsvenskan matchar hänsynslöst i slutskedet av serien. Pantern slog Västervik hemma med 2-1 så sent som i måndags. Redan på fredag är det match igen.

Då väntar Tingsryd på bortaplan. Sedan är det ny hemmakamp på måndag mot Björklöven.

– Det gäller att orka göra jobbet mentalt varje dag med så här täta matcher, förklarar Panterncoachen.

En som har spelat i både Redhawks och Pantern den senaste tiden fick i alla fall vila under onsdagen, österrikaren Lukas Haudum.