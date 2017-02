Fabriksplats i EM är målet

RALLY Andraplatsen i förra årets Opel Adam Cup i Tyskland gav 25-årige Tom Kristensson blodad tand.

– Det här året vill jag verkligen vinna cupen. Jag är så jäkla sugen på att se hur långt jag kan nå. Drömmen, eller i alla fall nästa steg i karriären, är att få en fabriksplats för Opel i 2018 års EM, berättar den seriöst satsande rallyföraren från Hörby.

Han kom relativt sent in i rallysvängen.

– Jag var 19 år när jag köpte en 242:a och körde i Volvo Original Cup. Mest för att det var kul, berättar Tom Kristensson.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess.

I takt med framgångar och intresse har satsningen undan för undan stegrats.

I en 940:a började han 2014 att tävla utomlands en del.

Sedan dess har det varit ”all in” som gällt.

– 2015 vann jag i princip allt. Fem av sex cuper. I den sjätte, Vinterserien, blev jag tvåa, upplyser Tom.

Satsningen nådde ännu en nivå upp när han på hösten 2015 bestämde sig för att tävla i Tyskland i Opel Adam Cup, en klass där alla bilar är identiska.

– Här går det inte att köpa sig till något övertag. Här är det verkligen föraren och besättningen det hänger på, förtydligar Tom Kristensson.

Debutåret slutade förvisso inte i totalseger men väl i succé och en finfin andraplats.

Vann gjorde Jari Huutunen från Finland. Det var också han som sedermera fick den eftertraktade fabriksplatsen för Opel i årets Adam Opel R2-EM.

– Jag var med i bilden om platsen, var nere i Tyskland på tester och medieträning och så. Chansen till att testas för fabriksplatsen fick de fem bästa i cupen, berättar Tom.

Det här året tänker han göra allt för att vinna Opel Adam Cup och på så sätt skaffa sig bästa tänkbara förutsättningar för att knipa Opels fabriksförarplats i 2018 års EM.

Inget har lämnats åt slumpen i denna satsning.

Tom har köpt en Opel Adam-bil för hemmabruk, en bil som inte är klassad för att tävla med i Sverige.

– Varför jag då köpt den? För träna i den, skaffa erfarenheter, bli ett med bilen. Och det finns tävlingar i Danmark som vi ska kunna köra. Dessutom för att visa upp bilen på event för sponsorer.

Sedan i fjor har Tom bytt codriver. Ny i högerstolen är Henrik Appelskog från Motala.

– Vi testade tillsammans i den sista cuptävlingen i fjor. Vi fungerar bra ihop.

Kontraktet för Opel Adam Cup signerade Tom Kristensson så sent som i förra veckan med Team Audex Motorsport.

– De sköter allt. Vi kan fokusera helt på körningen. Vi åker hemifrån med bara overall och hjälm.

Vilka kostnader satsningen är förknippad med vill han inte avslöja.

– Jag får inte berätta det. Det står så i kontraktet.

Han berättar i alla fall att hans egen budget för 2017 års rallysatsning ligger på cirka en miljon kronor.

– Utan sponsorer och lokala samarbetspartners hade det inte gått.

Ett välkommet tillskott i kassan var de 50 000 kronor han erhöll på den stora Bilsportgalan i Stockholm när han vann omröstningen om Årets Junior Award 2016, detta inte bara i konkurrens med rallyförare utan även med övriga bilkategorier. Ett ”folkets pris” likt Jerringpriset. Redan före galan hade han säkrat 15 000 kronor som utmärkelsen Årets Rallyjunior 2016 utmynnade i.

Den 7-8 april tar årets Opel Adam Cup fart. Premiären, den första deltävlingen av totalt åtta, äger rum i Vogelsberg i Hessen Rallye med 15 mil specialsträcka.

I år är Tom Kristensson ende svensk i cupen. Han kör för seger.

– Värsta rival? Kanske dansken Jacob Madsen, spekulerar han.

För ett och halvt år sedan vägde Tom Kristensson 136 kilo.

Nu är han 50 kilo lättare.

– Allt för rallyts skull, berättar Tom.

När han väl tagit beslutet att satsa helhjärtat för att försöka bli så framgångsrik som möjligt i rallysporten, så gick han, som han själv uttrycker saken, ”all in” på samtliga plan.

Snabbt insåg han att han vägde för mycket.

– Den lilla bilen tålde inte min stora kropp.

Tom la om kosten.

– Lite lätt efter LCHF-modellen, berättar han.

– Och så började jag träna ordentligt. Givetvis slutade jag med godis.

Det låter enkelt, men för att lyckas krävs karaktär och självdisciplin.

Det vet alla.

– Det har inte varit någon dans på rosor. Men om man verkligen vill något, så går det. Rallyt har varit min morot. Rallyt har motiverat mig.

När han började att banta för ett och ett halvt år sedan så satte han som mål att gå ner till 82 kilo.

– Där är jag snart. Jag väger 85 nu, berättar han.