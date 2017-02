Barn fick serieinspiration på sportlovet

MALMÖ En seriefigur behöver inte se ut som en människa gör. Och kanske blir det extra spännande om man gör en serie där man ändrar på någonting så det blir helt tvärtom.

Det tipsade serietecknaren och illustratören Natalia Batista när hon visade sportlovslediga barn och ungdomar hur man kan skapa sin egen seriefigur.

Kanske kan man, som hon själv gjort, rita en figur som ser ut som en människa men som har kattöron och kattnos. Eller så kan man berätta en sagohistoria där det är prinsessan som räddar den stackars prinsen från den hemska draken.

– Eller om man tar Snövit och de sju dvärgarna. Tänk om dvärgarna är aliens!

Under en timme på stadsarkivet berättade Natalia Batista hur man kan tänka om man vill göra en alldeles egen serie och visade sedan – steg för steg – hur man kan rita ansiktet på en alldeles egen mangafigur från asiatisk serietradition, en figur som brukar ha stora ögon, liten haka och en väldigt liten näsa.

Just ögonen kan vara lite kluriga att rita. Natalia Batista tipsade om att dela in området mellan ögonen i tre lika stora fält och rita in ögonen i de två yttersta.

– Och när det gäller ögats irisar, om man ritar dem mitt i ögat ser det ut som om figuren tittar åt olika håll. Sätt dem lite närmare näsan istället.

Natalia Batista berättar för SkD att hon är ute ganska mycket som serieinspiratör på skolor och på bibliotek, särskilt under terminsloven.

Kul är det.

– Oftast är tecknarlivet ganska ensamt så det är skönt att få komma ut och träffa läsare och kanske kunna inspirerar nästa generation mangatecknare.