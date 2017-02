Ungdomar kan få eget dansställe

lund En mötesplats med fokus på musik och disko för ungdomar. Det föreslog tre ungdomar på Östratornskolan i Lund.

Nu kan deras önskningar bli verklighet. Politikerna i kultur- och fritidsnämnden har beslutat att gå vidare med idén.

– Det känns jätteroligt! Vi trodde nog aldrig att man skulle gå vidare med vårt förslag, säger Ida Resmann, 15.

Hon skrev medborgarförslaget i oktober tillsammans med kompisarna Fanny Soomus, 15, och Linn Johannesson, 15. Allihopa går de på Östratornskolan och i oktober fick de besök av representanter från ungdomsrådet.

– Vi pratade om det fanns något som vi ville ändra på och vilka metoder vi i så fall skulle kunna för att nå fram till politikerna. Det slutade med att vi skrev det här medborgarförslaget, säger Ida Resmann.

I förslaget skriver de att det saknas ställen för ungdomar under 18 att dansa och hänga på i Lund.

– Fritidsgårdar har ofta fokus på band och pyssel, och skoldiskona är ju inte så roliga för oss i vår ålder. Vi och många andra ungdomar saknar just ett ställe för oss äldre ungdomar som vi kan umgås på under kvällstid på helger och där fokuset är på att just dansa, säger Fanny Soomus.

– De enda arrangemangen där vi kan vara med är ju Kulturnatten och Bananfesten.

De vill att det ska likna ett riktigt diskotek med dansgolv, dj-bås och försäljning av drycker – i det här fallet så klart alkoholfria.

– Vi tänker att det ska vara riktat för ungdomar på högstadiet men att alla som är mellan 14 och 17 ska vara välkomna. För att det ska fungera så behövs det ju ordningsvakter så att det går rätt till och inte kommer dit folk som inte ska vara där, säger Ida Resmann.

Var vill ni att mötesplatsen ska finnas?

– I centrum. Det ska vara lätt att ta sig med buss och tåg om man bor utanför, säger Ida Resmann.

Både hon och Fanny Soomus tror att mötesplatsen kan ge flera positiva effekter.

– Har man något ställe att gå till så driver man inte runt på stan och utför skadegörelse, säger Ida Resmann.

Politikerna i kultur- och fritidsnämnden beslutade i förra veckan att gå vidare med mötesplatsförslaget och utreda var och hur den ska utformas.

– Vi är jättepositiva till förslaget och ska jobba vidare med det. Det är precis enligt vår linje med öppna fritidsverksamheter för ungdomar, säger ordförande Elin Gustafsson (S).

Vad har då ungdomarna lärt sig av detta?

– Hur man gör för att påverka om man vill förändra något, säger Ida Resmann.