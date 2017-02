Stora operationer fick ställas in på Sus

Problem med ventilationen gjorde att ett stort antal operationer fick ställas in på söndagen och måndagen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Arkivbild

Lund I helgen drabbades Skånes universitetssjukhus i Lund ännu en gång av ventilationsproblem och all akut kirurgi fick ställas in på söndagen och ett stort antal planerade operationer fick sedan skjutas fram. Först på måndagskvällen kunde alla 23 operationssalar användas igen.

Det var på söndagen som två frånluftsfläktar stannade, vilket påverkade luftflödet till operationssalarna. Det gjorde att man tog beslutet att ställa in all akutkirurgi. Som tur var kom inga fall in som omedelbart krävde operation.

På måndagsmorgonen fick de patienter som väntat på hjärtkirurgi, neurokirurgi, allmänkirurgi och ortopedi beskedet att deras operationer var tvungna att skjutas fram.

– Vi beklagar detta djupt för patienterna som drabbats och förstår den oro de kan känna. Men det var nödvändigt för att inte äventyra patientsäkerheten, säger divisionschefen Björn Ekmehag som blev chef för den krisgrupp som bildades.

På söndagskvällen var fläktarna igång igen men under hela måndagen jobbade tekniker för fullt med att försöka justera ventilationen för att se till att rätt kvalitet på luften i operationssalarna kunde garanteras igen.

– Det var man klara med klockan halv sju på kvällen och då hade alla 23 operationssalar också fått godkänt att användas igen, säger Björn Ekmehag.

Först på kvällen samma dag hade teknikerna fått bukt med ventilationsproblemen. Nu försöker sjukhuset göra allt de kan för att komma ikapp med antalet planerade operationer så snabbt som möjligt. Hur många personer som drabbats är dock ännu oklart.

– Vi håller på att gå igenom det nu, säger Björn Ekmehag.

Det är inte första gången som sjukhuset har problem med ventilationen. Senast en fläkt gick sönder var strax efter nyår.

– Vi har haft problem tidigare men inte alls på den här nivån. Men nu påverkades operationssalarna och vi kunde inte garantera att de var rena.

Hur kan det påverka patienten?

– Om inte ventilationen fungerar som den ska ökar risken för att patienten drabbas av infektioner i samband med ingreppet.

– Fläktarna kan stanna, men det vi måste titta på nu är varför det fick sådana konsekvenser. Vi måste nu göra allt vi kan tillsammans med vår tekniska samarbetspartner för att minimera risken att det här händer igen. Det är en undersökning som börjar nu, säger Björn Ekmehag.