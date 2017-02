Säsongens första mål av Nicklas Jadeland

ISHOCKEY Nicklas Jadelands första mål för säsongen visade vägen – sedan vann Malmö Redhawks ganska bekvämt ännu en bortamatch mot Karlskrona.

Alldeles i början av match gick Karlskronas målvakt Johan Holmqvist bort sig bakom egen kasse och Christoffer Forsberg fick påpassligt in pucken framför mål. Där stod Nicklas Jadeland parkerad:

– Det var bara att stöta in den i öppen kasse. Helt klart skönt att få spräcka nollan den här säsongen, sa Jadeland till C More efter den första perioden.



Då hade emellertid hemmalaget hunnit kvittera, lite turligt efter det att en sargretur hamnat mitt framför klubban på en Karlskronaspelare som bara hade att peta in pucken förbi en felplacerad Oscar Alsenfelt som inte hann med att uppfatta situationen.

I den andra perioden fortsatte Redhawks både att föra spelet och avlossa de flesta skotten. Till slut betalade det sig, när Nils Anderssons skott styrdes in av Frederik Storm med knappa två minuter kvar av perioden.

– Vi spelar lite slarvigt i uppspelen från egen zon, men i det stora hela är det en okej match av oss, konstaterade Erik Andersson i periodpausen.

I den tredje akten kom det kanske snyggaste målet, när Robin Alvarez svarade för matchens största individuella prestation: Han tog ett frivarv runt hela Karlskronas zon, snurrade upp hela bortalaget och spelade in pucken framför mål till Ilari Filppula.

3-1 och game over.

– Så bra som Robin är nu har jag aldrig sett honom förut, vi skulle gärna frysa hans form om det gick, berömde Redhawkstränaren Peter Andersson efter matchen.

Trots att Karlskrona satte upp pressen sista tredjedelan av perioden och avslutade i spel sex mot fem, kunde Redhawks hålla undan ganska enkelt.

– Vi stängde ner dem bra och skapade många fina chanser i den tredje perioden. Den är jag jättenöjd med. Men det viktigaste var de tre poängen, summerade Peter Andersson efter tredje segern av fyra möjliga mot Karlskrona den här säsongen.