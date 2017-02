Zara Larsson får regeringens pris

sverige Nyligen blev omdebatterade Zara Larsson årets artist på P3 Guld-galan.

Nu har 19-åringen tilldelats regeringens musikexportpris, som går till den som haft stor betydelse för svensk musikexport.

Popsensationen Zara Larsson får regeringens musikexportpris för 2016.

Regeringens musikexportpris ges till en god representant för Sverige och som haft stor betydelse för svensk musikexport.

Zara Larssonn slog först igenom i TV4:s Talang 2008 där hon vann finalen med låten ”My Heart Will Go On” och fick ge ut låten som skivsingel.

Hon deltog i Allsång på Skansen 2013 där hon framförde Uncover, Leva livet och When Worlds Collide. Uncover sjöng hon även på kronprinsessans födelsedag på Öland och på Nobels fredspriskonsert.



På Rockbjörnen på Gröna Lund 28 augusti 2013 tog Zara Larsson hem två priser: ”Årets genombrott” och ”Årets kvinnliga liveartist”.

Hon blev som femtonåring därmed den yngsta artist som vunnit två Rockbjörnar.