Fullt ös på ungdomsorkestern

Malmö Under dagarna fyra får unga kulturskolelever från 15 Skånekommuner prova på livet som proffsmusiker.

Den pompösa musiken från Star Wars-filmerna fyller lilla konsertsalen på Malmö Live. Stycket är inte lätt med så många olika temposkiftningar, men dirigenten Jonas Nydesjö ber sina unga musiker att ta om stycket. Och så ber han dem att ta om det igen. Och igen. Tills det sitter hyfsat bra.

För honom som dirigent ligger utmaningen i att på några få dagar skapa en stor musikensemble från musiker med skiftande bakgrund.

– Jag märker att vissa har spelat mycket i orkester, medan andra är nya på det. Man får vara extremt flexibel. Så däri ligger utmaningen, att försöka nå alla, förklarar han.



Efter en kort paus är det dags för nästa musikaliska utmaning, Edward Elgars Nimrod.

Just det stycket tycker 17-åriga Leia Molin, cellist, är extra svårt.

– Den är så långsam och jag måste hålla koll på alla de andra musikerna och samtidigt vara med för att få det att stämma, säger hon.

Trots de musikaliska utmaningarna tycker hon att det är kul, och utvecklande, att som omväxling få spela i en stor orkester. Hon är från Nya Malmö Latins estetiska program och som alla de andra unga musikerna i orkestern deltar hon i Sportlovssymfoniorkestern.

Sportlovssymfoniorkestern är ett pilotprojektet som går ut på ett ge ett sjuttiotal unga musiker från hela Skåne en möjlighet att musicera tillsammans, ledda av en proffsdirigent. Bakom arrangemanget står Malmö Live Konserthus och Malmö Kulturskola.

Kerstin Karlsson, musikpedagog och projektledare på Malmö Live Konserthus, berättar att de flesta musikstuderande ungdomar har liten erfarenhet av stora orkestrar.

– Så vi bestämde oss för att under sportlovet bjuda in ungdomar från Skånes alla 33 kulturskolor att spela i en symfoniorkester.

Hon menar att Sportlovssymfoniorkestern kan ge dem en uppfattning om livet som proffsmusiker. Den erfarenheten kan i framtiden bidra till en ökning av en allt mer marginaliserad yrkesgrupp.

–De flesta unga lyssnar inte på klassisk musik längre, förklarar hon.

Marit Thunnissen, 12 år, från Kulturskolan i Lund, spelar kontrabas och föredrar nog ändå att spela på amatörnivå.

– Jag har hört att det är rätt tufft att jobba som yrkesmusiker, men att få spela inför en stor publik, som nu på torsdag, är spännande. Bara jag inte spelar fel låt, tillägger hon.