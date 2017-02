Sydostskånska idrottare i fokus

GALA Delar av sydostskånska idrottsgräddan var samlade på Ystad teater för att hyllas i den tionde upplagan av Stora Idrottsdagen. Sammanlagt delades tio priser i tio olika kategorier ut.

Inte riktigt alla vinnarna var på plats. Bland andra saknades såväl Peder Fredricson som Maja Stark, som erövrade galans kanske två mest prestigefyllda priser, som årets manliga respektive kvinnliga idrottare. Pris och applåder i Fredricsons och Starks ställe tog på scenen emot av sonen Carsten respektive pappa Lasse.

Inte heller fotbollsmålvakten Hanna Carlén från Öja hade möjlighet att närvara och ta emot utmärkelsen som årets ambassadör eftersom hon spelade match i Svenska Cupen med sitt Piteå.



Pappa Per Carlén, mångfaldig landslagsman i handboll, var den som ändrade scenen för att ta emot Hildas pris. Det var för övrigt andra året i rad som en fotbollstjej från Ystad kommun blev årets ambassadör. I fjor gick priset till IK Pandora-fostrade Lina Nilsson, som via Sjöbo IF hamnade i klubben som numera går under namnet FC Rosengård.

De övriga vinnarna var däremot på plats i egen hög person för att prisas och hyllas.

I konkurrens med Österlen FF:s fotbollstränare Mladen Blagojevic och Pernilla Svensson från parasportlandslaget i skytte fick IFK Ystads handbollstränare Kenneth Andersson ta emot priset som årets ledare. Handbollen står sig fortsatt stark i Ystad, i fjor gick ju motsvarande pris till YIF-handbollens sportchef Marcus Lindgren.

I två olika kategorier blev vinnarna inte bara en utan två och till och med fyra.

Juryns specialpris gick till två unga motortjejer, Bianca Nilsson från Sjöbo och Caroline Strand från Svenstorp. Båda kör dragracing, den ena på två hjul, Bianca, den andra på fyra, Caroline.

Nominerade i kategorin årets eldsjäl var Ystads Skyttegilles veteranen Nils Olsson och Sven Johnsson, Ystads IF:s fotbollsledare Anna Björklund samt Ystads SK:s boxningstränare Per-Arne Ljung.

Alla vann!

Alla fyra prisades och erhöll, förutom äran, vardera 5 000 kronor.

Det var andra året i rad som den sydostskånska idrottens egen Oscar-gala ägde rum i Ystad Arena. Programledare var, precis som de senaste åren, Andreas Narsell.

Melloaktuella stjärnan Ace Wilder avrundade idrottsgalan med ett uppskattat liveframträdande.