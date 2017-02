Står på den lilla människans sida

William Kentridge. Stillbild ur More Sweetly Play the Dance, 2015. Courtesy: William Kentridge, Marian Goodman Gallery, Goodman Gallery og Lia Rumma Galler

Recension/konst

KONST

William Kentridge – Thick Time;

Arkitekturens verkstäder: Wang Shu – Amateur Architecture Studio

Louisiana

Till och med 18 juni resp. 30 april

Japanomania i Norden 1875-1918

Statens museum for kunst

Till och med 23 april

Våren 2016 visade Louisiana den sydafrikanske konstnären William Kentridge’s monumentala installation The refusal of time från 2012. Ett surrealismen tangerande multikonstverk, där bland annat mekaniserade objekt, kakofonisk musik och animerade teckningar skapade en komprimerad och tekniskt ytterst komplicerad resumé över världens och människans accelererande dårskap.

Nu är Kentridge tillbaka på Louisiana, denna gång med ett nästan oräkneligt antal verk som än flyter ut, än samlas till sex rumsutfyllande installationer – också The Refusal of time finns med om än i något reducerat skick. Kentridge har med fog kallats ”den gränslöse” konstnären. Tid, rum, konstnärliga tekniker reduceras till nulliteter.

Allt är tillåtet i hans strävan efter att ge synlig form åt det som står hans hjärta närmast: det ständigt föränderliga guldgruvelandskapet runt hans hemstad Johannesburg; den elektrifierade spänningen i det sena 1980-talets begynnande upplösning av apartheidpolitiken; revolutionen som den förtryckta människans enda medel att nå frihet och rättvisa.

Tunga ämnen som han gör tillgängliga med till lika delar kolkrita, humor och empati och kompletterar med svartpatinerade bronsskulpturer, surreella objekt, readymades, performances och inte minst en kakofonisk blandning av rent oljud, opera, klassiska kompositioner, jazz, svensk/tysk schlager(!).

I det komplicerade och dubbeltydiga verket Right into her arms från 2016, där bland annat två vajerstyrda paneler uppför en dans med erotiska undertoner, sjunger någon – dock inte Zarah Leander som det anges i katalogen – den gamla slagdängan Det sker blott en gång…

Att Kentridge står på den lilla människans sida påminns man om i den satiriska installationen O sentimental machine från 2015. Med mycket humor parafraserar han den marxistiske revolutionären Lev Trotskij och dennes bild av människan som en sentimental men programmerbar maskin som oreflekterat lyder order. I installationen ses Trotskij själv i rollen som megafon.

Mindre humor men desto mer smärta genomsyrar slutligen More sweetly play the dance från 2015, en storbildsvideo som löper runt väggarna i Louisianas största utställningssal. Figurer i svartpatinerad brons avtecknar sig som siluetter mot en koltecknad landskapsfond och återberättar historien om Sydafrikas svarta gruvarbetare och deras väg ut ur apartheidregimens förtryck.

I museets underjordiska flygel inleds en planerad serie om Arkitekturens verkstäder med ett besök i den sydvästkinesiska staden Hangzhou där arkitekten Wang Shu driver firman Amateur Architecture Studio. Staden hade sin storhetstid under Song-dynastin på 1000-talet, berömd för sin skönhet, sitt läge vid Västra sjön med molninsvepta berg som fond.

I dag är Hangzhou ännu ett ”offer” för en accelererande globaliseringsprocess med skogar av skyskrapor. Wang Shu kan inte hejda utvecklingen men han skapar oaser – bland annat ett nytt kulturcentrum – som fungerar som broar bakåt. Jordnära och lågmält. Enkelt. Bambu. Sten. Lera. Tegel. Ett ömsint och estetiskt fulländat tillvaratagande av rivningsmaterial som integreras i nya byggnadskroppar. Någon gång ett djärvt språng ut i det okända.

Materialprov, arkitekturmodeller, foton, bambukulisser. Utställningen är som ett smycke och ett måste för alla med minsta intresse för arkitektur med kulturhistoriska referenser.

Mer asiatiskt möter på Statens Museum för Kunst som visar hur också nordiska konstnärer greps av den japanomani som svepte över västvärlden sedan Japan 1853 öppnat sina portar mot omvärlden efter att ha varit stängt i ca 200 år.

Japansk rekvisita, asymmetriska kompositioner, nya perspektivvinklar. Utställningen bjuder på en blandning av japanska träsnitt, keramik och målningar signerade bland annat Zorn, Larsson, Liljefors och Fjaestad – idel ögongodis om än inte särskilt revolutionerande.