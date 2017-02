Pantern fortsätter jaga topplagen

MALMÖ Pantern fortsätter att jaga topplagen i allsvenskan. Två poäng mot Västervik innebär att avståndet till Karlskoga är fyra poäng.

– Men det är 15 poäng kvar att spela om. Vi har en allsvensk final inom räckhåll och det är klart att det kittlar, så länge chansen finns är det klart att vi går för det, förklarade Johan Björk efter rysaren mot Västervik.

Det var Björk som assisterade matchhjälten Axel Wemmenborn till segermålet, 41 sekunder in på förlängningen efter 1-1 vid full tid.

– Jag såg att han kom så det var bara att passa. Trodde att målvakten skulle bryta med klubban, men kul att den gick fram och att han satte den.



Men Björk var inte nöjd med att ha tappat en poäng mot Karlskoga på grund att det bara stod 1-1 efter tre perioder. Trots att Pantern vunnit skotten med 30-19 och tokdominerat den andra perioden då 1-0 (Johan Ivarsson i den första perioden) borde ha blivit 2-0 eller rentav 3-0.

– Vi måste bli hetare och gå in på kassen mer!

En som höll med honom var den hårdast matchade spelaren i skånsk hockey just nu – junioren Lukas Haudum (som även han fick en assistpoäng för segermålet):

– Vi dominerade matchen, men sköt för lite skott. Vi hade 30 men borde haft åtminstone 45. . .

Haudum var i hetluften en del under matchen. Bland annat åkte han ut två plus två minuter efter ett handgemäng mot en Västervikspelare. Han tog också på sig en del av skulden för 1-1 i den tredje perioden.

– Lite mitt fel. Jag tog inte min gubbe.

Lukas Haudums schema går inte av för hackor. I fredags spelade han för Pantern. I lördags för Malmö Redhawks (gjorde ett av målen mot Brynäs). På måndagen alltså Pantern igen – och stor chans att bli uppkallad till Redhawks igen för tisdagsmatchen borta mot Karlskrona. Sedan Pantern igen på onsdag och fredag. . .

Hur orkar du?

– Man får se till att fokusera mer på egen återhämtning mellan matcherna. Men jag tycker att det är roligt, så jag fortsätter gärna att dubblera så länge de vill att jag ska göra det.