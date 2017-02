Liten förskola får inte växa

MALMÖ Judiska förskolan Chinuch vill utöka antalet platser. Men miljöförvaltningen säger blankt nej med motiveringen att förskolans gård är alldeles för liten.

Nu överklagar förskolan beslutet till länsstyrelsen.

Bakgrunden är förskolans anmälan i augusti att man tänker utöka antalet platser med två, från 32 till 34. Nej, sa miljöförvaltningen drygt fem månader senare och förbjöd förskolans planerade utökning.

Orsaken till beslutet var förskolan lilla gård.

”Förskolan Chinuch har en av Malmös minsta utegårdar på 231 kvadratmeter. För befintliga 32 barn ger detta 7,2 kvadratmeter per barn.

En ökning av barnantalet med två barn ger tio procent mindre gård per barn, det vill säga 6,8 kvadratmeter per barn”, skrev miljöförvaltningens handläggare i sitt beslut.

Det, fortsatte hon, är väsentligt mindre än både miljöförvaltningens rekommendationer om en uteyta på 30 kvadrat per barn och ännu mindre enligt Boverkets rekommendation på 40 kvadrat.

För att kompensera för den lilla gården har förskolan schemalagda utevistelser på och utflykter till andra platser. Med en utökning med två platser skulle förskolan oftare än i dag kunna erbjuda utevistelse i och med att personalgruppen då kan utökas. Det skriver företrädare för förskolan när man nu överklagar miljöförvaltningens beslut.

”Konkret innebär utökningen att vi kan dela in oss i mindre grupper, ta med matsäck för att vistas länge utomhus och ge oss iväg.”

Gården går inte att göra större eftersom förskola inte äger marken och också har särskilda säkerhetskrav, påpekar förskolan i sin överklagan.