Extra språkundervisning sätts in

YSTAD I maj bedömer sjukhusledningen det som rimligt att sjuksköterskorna är klara för att få en svensk sjuksköterskelegitimation.

– Språkinlärningen för att nå upp till den nivån som krävs för en sjuksköterskelegitimation har tagit lite längre tid än beräknat. Men samtidigt är det fantastiskt hur de tagit sig an det svenska språket från start, säger Karin Ekelund, platschef på Lasarettet i Ystad.

Hon räknar nu det som rimligt att de sju internationella sjuksköterskorna kommer att ha sina legitimationer i maj månad för att då gå in och självständigt arbeta självständigt på framför allt lasarettets tre medicinavdelningar.

– Det som krävs är inte enbart att tala svenska utan även att kunna skriva korrekt. Därför har vi nu satt in extra svenskundervisning så att de så fort som möjligt kan klara det avslutande språktestet.

– Det skulle innebär att de är klara inför sommaren och utgöra en väldigt bra resurs, säger Karin Ekelund.

Inte en enda sjuksköterska från ett bemanningsföretag har enligt Karin Ekelund gått in och tjänstgjort på sjukhuset sedan stoppet för bemanningssjuksköterskorna infördes i september förra året.

Som Skånska Dagbladet berättat tidigare har det varit påfrestande och tufft för den befintliga personalen.

– Det har självklart varit ett stålbad, men absolut nödvändigt. Det vi ser nu som är väldigt positivt är att vi börjat få spontanansökningar samt att det här beslutet varit bra för kontinuiteten ute i verksamheten att vi enbart har vår egen personal i tjänst, säger Karin Ekelund.

Under stålbadet med en minimering av personal har även antalet vårdplatser dragits ner från 61 till 54, men även där kan en förändring vara på gång under våren.

– Vi planerar för att öppna upp till 61 vårdplatser under våren när vi nu successivt börjar se den positiva förändringen.