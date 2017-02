Nya bostäder fyller gamla spårområdet

SJÖBO Platsen där den gamla Trelleborgsfabriken i Sjöbo stod gapar tomt och trist. Nu tycker politikerna att det är dags att marken saneras och att det byggs bostäder här i stället.

– Jag anser att det är hög tid att sparka i gång det här. Det är ett centralt och fint läge, säger Carl-Anders Lillås (KD, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Han beskriver utbyggnaden av det 36 000 kvadratmeter stora spårområdet som strategiskt viktigt för hela Sjöbo.

– Det är snart färdigbyggt i Viljan och sen finns det inte så mycket mark kvar för bostäder i centrum.

– I dag är marken här intetsägande och trist. Det behöver tas i anspråk på ett bättre sätt, säger Carl-Anders Lillås.



Här finns ett riksintresse för den den framtida järnvägen att ta hänsyn till och bostäderna måste ligga minst 30 meter från den planerade järnvägen. Järnvägen ligger dock långt fram i tiden eftersom eventuell persontrafik inte kan komma i gång förrän tidigast 2037.

Området är indelat i tre etapper och exploateringen är tänkt att ske under en lång tidsperiod. Etapp 2 ligger i hörnet av Terassgatan och Fabriksgatan, etapp 3 vid Netto, i hörnet av Södergatan och Fabriksgatan. Där emellan finns etapp 1 som är först ut.

– I etapp 1 pratar vi om 45o bostäder i flerfamiljshus. Men för hela spårområdet är det 750, säger Carl-Anders Lillås.

På det cirka 15 000 kvadrameter stora området i etapp 1 ska husen byggas i varierad höjd.

Tanken är att de högre husen, på fem-sex våningar, ska ligga på norra delen av etapp 1 mot Resecentrum. På den södra delen, mot Fabriksgatan, ska det ligga tvåvåningshus. Detta för att ”få en mjukare övergång till villabebyggelsen i söder”.

Marken i området är förorenad i varierad grad och har delvis undersökts. Just under gamla Trelleborgsfabriken tros det dock inte vara så illa.

Ursprungligen beräknades det kosta 28 miljoner kronor att undersöka och sanera hela området och 12 miljoner kronor för marken under etapp 1, alltså under den gamla Trelleborgsfabriken. Den summan får emellertid ses som en tidig uppskattning och den har tagits bort nu.

– Man kan inte spika en siffra. Det var en bedömning som gjordes utifrån föroreningarna som fanns i marken vid kvarteret Viljan. Vi får se vad det kommer att kosta, säger Carl-Anders Lillås.

När kan man komma igång och börja bygga?

– Det är också svårt att säga. Men jag hoppas ju så klart att det ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden ser verkligen fram emot att man börjar göra något här, säger Carl-Anders Lillås.