Polisen letar efter fyra rånare

MALMÖ

Polisen har ännu inga misstänkta efter rånet mot en butik på Karlshamnsgatan under natten till söndagen.

Inte heller ser man i nyligen något samband med de flertalet rån som har inträffat under den senaste tiden i Malmö.

– Polisen utreder om det kan vara samma gärningsmän som ligger bakom men det finns ännu inte något samband, säger Kim Hild på Polisens ledningscentral.

Det var vid klockan halv ett som fyra maskerade män sprang in i butiken och tilltvingade sig växelpengar, cigaretter och snus.



Enligt anmälan uppträdde männen hotfullt och en av dem slog på kassakistan med ett kofotsliknande föremål.

Männen försvann från butiken efter rånet och flera polispatruller letade efter dem under natten, men utan resultat.

Som Skånskan tidigare har berättat utsattes en kvinna i 80-årsåldern för ett rån på Kalendegatan i går kväll, lördag. Dessutom har flera butiksrån inträffat under den senaste veckan.