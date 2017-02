Ovisst var polisen nås i sin provisoriska lokal

ESLÖV När polisen under sommaren måste flytta ut ur polisstationen tvingas man först flytta in i tillfälliga lokaler där man kan behöva stanna under ett halvårs tid. Vart allmänheten då ska vända sig har polisen i dagsläget inget svar på.

- Vi måste avvakta i den frågan, säger Ola Hessbo på polisen.

Om bara drygt fyra månader är det dags att rulla iväg med flyttlasset för polismyndigheten i Eslöv.

Den sista juni åker man nämligen ut från polisstationen vid Föreningstorget, eftersom hyreskontraktet löper ut då och inte förlängs. Inga nya kontrakt är undertecknade än men planen är att den nya polisstationen ska ta plats i Orklas gamla huvudkontor.

Problemet är bara att de nya lokalerna inte kommer att vara redo att tas i bruk när man måste flytta den sista juni. Först måste en del anpassningar och ombyggnader göras för att lokalerna ska passa för polisens speciella behov.

– Sannolikt blir inte de anpassningsåtgärderna klara i det nya huset. Då kommer vi under en tid att befinna oss i ersättningslokaler, säger Ola Hessbo som har ansvar för lokalfrågor hos polisen.

Först i slutet av året, i november eller innan årsskiftet, kommer man antagligen att kunna flytta in i de nya lokalerna, enligt Ola Hessbo.

De tillfälliga ersättningslokalerna ligger också på Ellingevägen, på området där Orkla tidigare hade sina lokaler.

Men under nödlösningen, som alltså kan bestå under upp till ett halvår, kommer man inte kunna samla verksamheten under ett och samma tak. Istället tvingas man husera i tre utspridda lokaler på området.

– Ersättningslokalerna är i bra skick så därför bedömer jag inte att det kommer bli några direkta verksamhetsstörningar, säger Ola Hessbo.

Han uppger att man har som mål att allmänheten inte ska bli lidande när man tvingas hålla till i de tillfälliga lokalerna.

– Vi ska försöka göra så att allmänheten inte blir drabbade i sin service.

Men vart allmänheten ska gå när man har ärende till polisen är inte klart än. Ola Hessbo har inget svar på vad som blir allmänhetens besöksadress i de tillfälliga lokalerna.

– Vi msåste avvakta i den frågan. Den är inte hundraprocentigt löst ännu, men vi ska ha en service för allmänheten där också.