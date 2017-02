Nedläggningshot chock på landsbygdsskolorna

VÄSTERSTAD Det kom som en chock för alla på De La Gardieskolan i Västerstad att på fredagsmorgonen få reda på att skolans existens är hotad.

Ingen hade ens fått veta att kommunfolket funderade på saken.

Byggnaderna, med 60-talet elever i årskurserna F-3, är fina och skolan har funnits i Västerstad sedan 1835. Den försörjer byarna runtomkring som Orås och Brunnslöv. När barnen kommer upp i fyran börjar de i Östraby.

I Hörby kommuns fyra alternativa skolutredningsförslag försvinner, som Skånskan berättade om i går, De La Gardieskolan i tre av dem.

I två av de förslagen flyttas elever och personal från De La Gardieskolan till Östraby skola, i ett av alternativen flyttas även Långaröds skola till Östraby.



I det fjärde förslaget läggs alla fyra byskolorna ner, även den i Kilhult, och allt flyttas in till Hörby.

Det sistnämnda alternativet betecknas av alla de som Skånskan pratar med som helt orimligt.

Vissa av eleverna på De La Gardieskolan har redan nästan en timmes skolbussfärd till skolan i Västerstad. Ingen vill ens tänka på hur lång tid det skulle ta för dem att ta sig till och hem från en skola i Hörby.

Folket i Västerstad är även förundrat över att det kommer som en överraskning för politiker och höga tjänstemän att skolbyggnaderna måste underhållas.

Och att man måste tänka på att lägga undan pengar till renovering…

Politikerna hävdar nu att det plötsligt dykt upp ett behov att skaka fram 500-600 miljoner kronor under en tioårsperiod för att ha råd att renovera skolorna.

– Om jag äger ett hus vet jag ju att något kommer att gå sönder saker förr eller senare. Det kanske man skulle ha satt undan pengar till. Som alla som äger en fastighet får göra, säger en anställd syrligt.

Skolfolket hade gärna fått lämna synpunkter i den utredning som pågått en tid av KPMG.

– Vi blev lika förvånade allihopa. Informationen har varit under all kritik. Om vi i alla fall hade fått en hint om det – det var inte roligt att få läsa om det i tidningen, säger Ann-Charlott Walther som arbetar som resurs, eller assistent, på De La Gardieskolan, och även på fritidset som finns i en annan byggnad ihop med förskolan.

Hon har jobbat sex-sju år på skolan och pendlar dit från Hörby, men är ändå mån om sin skola.

– Det är inte så stort här och en jättebra miljö för både barnen och oss som arbetar här, säger Ann-Charlott Walther.

Skolvaktmästaren Pimme – som jobbar på Frosta, Västerstad, Långaröd och Östraby – håller med:

– Det är jätteviktigt att landsbygdsskolorna får finnas kvar. De är fina och det hade inte gått att bussa alla barnen till Hörby, säger han.

– Sen kan jag förstå att ekonomin gör att man måste ta bort en av skolorna. Det vet inte jag något om, men Hörby är en gammal landsbygdskommun och man måste satsa även här! Det går inte att ta bort alla landsbygdsskolorna, säger Pimme.

Även läraren Jessica Lidberg-Crona ser det som omöjligt att ta bort samtliga skolor på Hörbys lansdbygd.

– Nej, det gillar jag inte alls. Absolut inte!

– Min erfarenhet, efter 20 år som lärare, är att det finns klara fördelar med små skolor. Man ser alla elever. Det blir färre konflikter och mindre mobbning. Sen kan jag inte ta ställning till om vi ska ha en skola härute eller flera.

– Men jag tycker att kommunen måste veta vad den vill. Om vi ska ha landsbygdsskolorna kvar så kommer det att kosta. Och det måste få kosta – det kan inte vara något halvdant så att vi inte får en likvärdig skola. Det handlar om ett vägval, säger Jessica Lidberg-Crona som jobbat på Östraby skola och De La Gardieskolan i Västerstad sedan 2003 och själv bor i Oderup.

Hon hade inte hört någonting om utredningen där byskolornas framtid ifrågasätts.

– Det enda vi hört är att det pågår en översyn av samtliga lokaler i kommunen.

Föräldern Tova Hansson tycker det skulle vara synd att lägga ner skolan.

– Det är en toppenskola. Min dotter trivs jättebra. Det är skönt med en mindre skola med färre barn. Här är det inte heller upp till nian.