Räkna inte ut risken för växande radikalism

OPINION

Har SD:s ökade vilja att släppas in i gemenskapen gjort partiet salongsfähigt?

Dess mest Sverigekritiska sympatisörer verkar tycka så. Förståeligt, sett till partiets förflutna.

Lämnar ett allt mer omhuldat SD utrymme åt ett ännu radikalare parti?

Vardagsrasism, eller mer förtäckt elitistisk rasism, närs ohejdat för tillfället. DN (20/3 2016) tog upp att rasismen har flyttat in i våningarna på Östermalm och därmed blivit normaliserad. En utveckling som påminner allt för mycket om 1900-talet.

Och svenska medier anklagas likt de amerikanska under presidentvalet av den alternativa högern för att mörka ”sanningen”. Det är dock skillnad på att förtiga fakta och att göra ett medvetet val kring nyhetsvärdering. Denna polarisering skapar dock ytterligare utrymme.

Därför ska vi inte heller avfärda möjliga nya högerextrema partier som överflödiga. Nynazismen i Tyskland är redan nära på rumsren.

Alternativ für Deutschland är starkare än någonsin genom den något mer sansade politiken om vi jämför med den som Pegidas slagrop istället efterfrågar.

Sett till Sverige igen har SD:s anpassning till stugvärmen och exkludering av medlemmar, lett till att representanter från utskällda ungdomsavdelningen, nyligen lanserat Alternativ för Sverige.

Om partiet godkänns är det ett mycket radikalare parti än SD.