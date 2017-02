Ny digital strategi ska locka turister

Skurup I och med att turistsamarbetet Söderslätt Sydvästra Skåne upplöstes satsar Skurups kommun nu på en egen digital strategi. Bland annat har Facebooksidan Visit Skurup startats.

Under varumärket Söderslätt Sydvästra Skåne, som bildades 2002, har de fyra kommunerna Skurup, Trelleborg, Vellinge och Svedala arbetat tillsammans för att utveckla och marknadsföra turismen. Men 2015 hoppade Svedala av samarbetet och året därpå även Vellinge.

I slutet av förra året bestämdes att konceptet skulle läggas ner helt efter fjorton år och det formella samarbetet upplöses i sin tidigare form från och med den 1 januari i år.



– Men Skurups kommun kommer att fortsätta att samarbeta med Trelleborg och Vellinge i vissa projekt, säger Henriette Ellberg, turist- och kommuninformatör i Skurups kommun.

De tre kommunerna kommer också att finnas kvar på Söderslätts Facebooksida. Men den gemensamma hemsidan Soderslatt.com kommer snart att ersättas med en landningssida, där besökaren hänvisas till respektive kommuns turistwebb. I Skurup kommun har man så länge valt kommunens hemsida som också nås via Visit Skurup.

– Där hittar man vår digitala evenemangskalender och kan precis som tidigare nå all turistinformation via rubrikerna se & göra, bo och äta. Vi kommer att utveckla sidan turism efterhand, säger Henriette Ellberg.

Men för att nå fler har kommunens turistbyrå tillsammans med besöksnäringen även valt att starta Facebooksidan Visit Skurup.

– Den ska tipsa om evenemang och besöksmål. De digitala kanalerna blir allt viktigare att synas i och det är många som använder Facebook i dag.

Henriette Ellberg berättar att man även håller på att ta fram en ny fysisk turismkarta tillsammans med Trelleborg och Vellinge som ska gå under namnet Smultronställen på Skånes Sydkust.

– Den ska innehålla utflyktstips men även en lista på mat och dryck, shopping, museer, boenden, slott och trädgård som man kunnat få tidigare.

När ska den vara klar?

– Under tidig vår, hoppas jag.

Kan Skurups kommun stå på egna ben i utvecklingen av turistnäringen?

– Det är viktigt att samarbeta med andra kommuner i marknadsföringen av området, men hur vi fortsättningsvis går vidare och med vem får mogna fram.

– När Söderslättsbegreppet nu ebbar ut är det ännu viktigare att lägga fokus på dels den egna kommunen Skurup men också på begreppet Sydkusten och vad det kan innebära för samarbetsformer.

I slutet av mars äger årets första besöksnäringslivsträff rum.

– Vi kommer säkerligen att prata mer om det här och hur vi ska gå vidare då, säger Henriette Ellberg.

Tillsammans med besöksnäringen i Skurups kommun kommer vi att diskutera fram förslag på gemensamma marknadsföringsåtgärder och hur vi kan utveckla och arbeta tillsammans i framtiden. Vi har en besöksnäringslivsträff i slutet av mars och då kommer vi säkerligen att prata mer om det här och hur vi ska gå vidare, avslutar Henriette.