Några fall som visar hur ligan har agerat

Malmö En till fyra personer per resa har smugglats. Det visar åklagarens fyra utvalda fall mot smugglarligan. Hundratals pass har varit i omlopp.

Åklagare Lars Wilhelmsson valde ut fyra fall av smuggling när han åtalade ligan.

Fallen visar på hur smugglingen gått till, och att den förändrats över tid.

Den 6 mars åkte 39-åringen och 32-åringen över Öresundsbron med tåg. I Roskilde träffade de en kvinna, som de gav handlingar. De ledsagade henne till Sverige. Hon stoppades i Lund och sökte sedan asyl.

Den 24 oktober 2013 ska 39-åringen och 32-åringen ha flugit till Milano. 32-åringen berättar att han blivit ombedd att ta med sin dotters pass.

I Milano sammanstrålade de med en kvinna och tre barn, som ledsagades med falska handlingar.

När de landade på Kastrup greps de och sökte asyl. Destinationen var Sverige.

Av domen framgår att familjen ändå kom till Sverige ett par timmar senare.

I november 2014 ska 39-åringen ha flugit till Grekland och där ha försökt hjälpa två utlänningar till Sverige via Belgien. Utlänningarna stoppades redan i Grekland.

Fyra dagar senare lyckades 39-åringen föra de två barnen till Sverige. Ledsagare var också en 51-årig Malmöbo. Resan gick då via Tyskland till Kastrup.

I december ska 39-åringen ha ledsagat modern till Sverige. I mars 2015 skedde smugglingen av fadern i familjen från Frankrike via Göteborg.

Några dagar senare ska 39-åringen efter att ha fått pengar från en kvinna, troligen mamman, ha transporterat två barn via Tyskland och Danmark.

En kvinna som vittnat beskriver hur 39-åringen hjälpt henne till Sverige från Grekland. Första resan i november 2014 stoppades redan i Aten då hon hade falska id-handlingar.

Resan lyckades dock i december till Tyskland, där hon greps. Efter att han kontaktat 39-åringen ordnade han nya handlingar och flygbiljetter, vilket ledde till att hon kunde landa på Arlanda den 29 december 2014.

Enligt åklagare ska smugglingen ha kostat mellan 5 000 och 10 000 kronor per person.

Oavsett framgår av den gedigna domen om över 130 sidor att nätverket högst troligt har varit mycket större än så. Mängden pass, snabbheten att ordna nya handlingar och resor tyder på detta.