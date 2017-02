Konstduo satsar vidare på nytt skulptursymposium

Jo Harbert var en av konstnärerna som var med under fjolåret och nu ska nya ansikten dyka upp i Svalöv kommande sommar.

SVALÖV I somras strålade flera konstnärer från hela Europa samman i Svalöv för ett skulptursymposium.

Resultat blev succéartat och därför återkommer arrangemanget även i år.

Det är förre Svalövsbon och galleristen John-Ove Hansson som tillsammans med engelske konstnären Robert Harding som satsar vidare.

I juli månad ska nya verk skapas i Svalöv och det är ett initiativ som bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L) ser fram emot.

– Det är John-Ove Hansson som vill att vi satsar även i år. Tanken var att arrangemanget skulle ägt rum vartannat år, men gensvaret blev så pass bra.

Nya konstnärer ska få chans att bättra på Svalövs kommuns torftiga kulturutbud och upplägget lär bli det samma som tidigare.

Dock flyttas skådeplatsen från Svalöfs gymnasiums jordbruk i Felestad till Båghallen i andra ändan av samhället.

– Svalöfs gymnasium ska bygga till och därmed får konstnärerna inte plats där, men Båghallen blir ett bra alternativ.

– Dels att man har tillgång till vatten och el, verken kan sättas in under natten och det bästa är att besökarna kan ta en runda runt Svalövssjön och kika på skulpturparken.

Under första veckan i juli samlas konstnärerna i Svalöv och när allt är färdigt kommer de olika verken att placeras ut runt om i kommunen.

Dels på de tre tågstationerna i Teckomatorp, Tågarp och Billeberga som i dag finns, medan ett par sparas för framtida etableringar i Svalöv och Kågeröd.

– Dessutom kommer Fridhem att tilldelas en skulptur, men även några sätts ut på Vallarna i Teckomatorp, tillägger Ekelund.

En utökning av den redan väl tilltagna skulpturparken runt Svalövssjön kan även utökas efter symposiet.

Samtidigt har Robert Harding tankar på att smycka Svalövsbäcken i framtiden.

– Han har gått en sträcka och insett att konst utmed den slingrande bäcken kan bli ett mycket fint inslag i naturen, säger Torbjörn Ekelund entusiastiskt.