Tillbaka i Mellon – nu som låtskrivare

Robin Stjernberg släppte nyligen singeln ”Feed On My Love”. Pressbild

Melodifestivalen När Robin Bengtsson ställer sig på Melodifestivalscenen på lördag gör han det med en låt som bland annat Robin Stjernberg varit med och skrivit.

– Låten är som gjord för honom, säger han.

För tre veckor sedan släppte Robin Stjernberg sin nya singel ”Feed On My Love”. Den här helgen är han aktuell igen i Melodifestivalen, tävlingen han själv vann 2013 med låten ”You”, fast nu enbart som låtskrivare.

Tillsammans med David Kreuger och Hamed ”K-One” Pirouzpanah, som tillsammans med Fredrik Kempe skrivit Mellolåtar som Sanna Nielsens ”Undo” och Oscar Zias ”Yes we can”, har han skrivit Robin Bengtssons låt ”I Can’t Go On”.



– Jag och David Kreuger och K-One sågs på en låtskrivarsession, vi hade inte träffats innan, och redan första dagen var den här låten klar, berättar Robin Stjernberg.

Alla tre var väldigt nöjda med resultatet men just då fanns inga tankar på att den skulle passa i Melodifestivalen.

– Jag älskade låten och kände att, fan, detta är kanske något för mig, men jag visste inte. Efter att vi levt lite med låten kom Robin in och testade den. Det lät skitbra och då kände vi alla att självklart ska han göra den. Det är som gjord för honom. Alla var nöjda: han, vi och skivbolaget.

Blev du aldrig sugen på att själv vara med i Melodifestivalen igen?

– Inte alls. Jag vill inte göra Mello som artist. Det jag vill göra är att bygga en grund och nå ut själv för att bevisa för mig själv och alla att jag håller. Jag är lite mer på ett konto där jag vill ha kontroll över min musik, därför skriver jag den själv. Jag vill vara trovärdig i det långa loppet av att jag faktiskt kämpar med att få ner mina historier i musik, säger Robin Stjernberg.

Han konstaterar samtidigt att det absolut inte är en genrefråga.

– Min musik och jag hade verkligen kunnat vara med i Mello, utan det handlar bara om exponering. Om att jag vill kunna göra det utan någon tävling, utan någon hets och kunna bli bemött för den jag är och det jag gör och inte bara tv-bilden, säger Robin Stjernberg och lägger till:

– Sedan vill jag aldrig säga aldrig, jag vet ju inte om tio år, men jag är absolut inte intresserad av att vara med nu, säger Robin Stjernberg.

Han är däremot på plats i Växjö för att stötta sin vän Robin Bengtsson.

– Jag kommer att vara med, långt bak i kulisserna och se över ljudet och så där. Se till att det låter riktigt fett ut i rutan och kolla på repen. Men jag är övertygad om att det kommer att gå skitbra. Robin är så duktig och detta kommer att bli grymt. Jag hoppas det går så bra för Robin som möjligt, för han är en av mina närmaste vänner sedan lång tid tillbaka. Vi har alltid haft varandras rygg. Så jag ser bara fram emot att se honom glänsa och få njuta.