Jazzklubb mot sista sucken

HÖÖR Efter 30 års verksamhet lutar det mot att Höörs Jazz går mot graven. Den kommande konserten ser ut att att bli den allra sista innan föreningen läggs ner.

– Det känns dystert, säger Bengt Larsson från föreningen.

Genom åren har jazzens storheter från hela världen tagit plats på scenen under de konserter som Höörs Jazz arrangerat. Så sent som förra året firade föreningen sitt 30-årsjubileum.

Men den kommande konserten, som hålls den 22 februari, kommer med all sannolikhet att bli den sista. Föreningen har beslutat att föreslå att verksamheten går i graven.

– Vi kommer föreslå på årsmötet att man ska lägga ned klubben, säger Bengt Larsson som är sekreterare i föreningen.

Utmaningarna som klubben står inför ter sig oövervinnerliga, menar han.

– Jag har svårt att se att vi kan fortsätta med den dåliga publiktillströmningen vi har och så har vi ingen bra lokal, fortsätter Bengt Larsson.

Han menar att Kulturhuset Anders inte är lika trivsam som konsertlokal. Att återvända till Höörs Gästis efter nysatsningen där är inte heller aktuellt.

– Vi har diskuterat det, men vi behöver en del utrustning för att få plats och den platsen finns inte där idag, konstaterar Bengt Larsson.

Det främsta skälet till nedläggningen är trots allt att man inte lyckas dra tillräckligt med publik till konserterna. Många av medlemmarna är lojala och fortsätter att vara stödmedlemmar, men är inte lika flitiga när det gäller konsertbesöken.

Till viss del handlar det om att många medlemmar börjar bli äldre. Många gånger är det också svårt att dra folk om man inte har en känd jazzartist som dragplåster vid en konsert, menar Bengt Larsson.

Han tycker det är synd att somliga inte hänger med och ger mer okända musiker en chans.

– Det finns många unga duktiga jazzmusiker och det tar lite tid att bli känd.

Under finalkonserten den 22 februari får besökarna njuta av Ulf Wakenius Trio, som ger ett hyllningsprogram till den legendariskae jazzgitarristen Wes Montgomery.

Bengt Larsson menar att man nog kommer vänta med att lägga ner klubben definitivt och dra ut på det till hösten. Han har en svag förhoppning att klubben kan väckas till liv igen men håller det inte för troligt.

– Det är mycket tråkigt. Vi har haft mycket fin musik. Men någon gång kommer man till vägs ände.