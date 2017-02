Effektivt Redhawks tog viktig bortaseger

MALMÖ HV71 vann skotten med hela 31-19. Men Malmö Redhawks vann den viktiga bortamatchen med 6-3, reste sig efter förlusten hemma mot Frölunda och är fortfarande kvar i kampen om en slutspelsplats i SHL.

Det var en märklig match vi fick se mellan HV71 och Malmö Redhawks. Hemmalaget och tabelltrean spelade långa stunder ut gästerna – åtminstone fram yill den tredje perioden – vann skotten med god marginal och ledde med 2-1 efter den första perioden.

Ändå var det Redhawks som kunde lämna arenan med tre poäng till slut.

– En riktigt skön seger. Vi vände det tack vare att vi kom upp i bättre intensitet och satte våra chanser, konstaterade Malmötränaren Peter Andersson till C More efter matchen.

Effektiviteten som det varit lite si och så med under några vintermånader var nu riktigt grym. Mål på var tredje skott. . .

Moralen gick inte heller att klaga på. Laget reste sig efter 1-0 (Per Arlbrant-rökare, otagbar), efter 2-1 (slarv i Malmöförsvaret)och även efter att HV71 gjort psykologiskt viktiga 3-3 i början av den tredje perioden.

Malmömålen?

1-1 gjorde Erik Forssell i box play (!) efter snyggpassning av Nils Andersson.

2-2 i den andra perioden gjorde Rhett Rhakshani och 2-3 Ilari Filppula.

I den tredje periodens slutskede lossnade det på allvar och det var hårdföre backen Noah Welch som visade vägen med ett kanonskott efter assist av Erik Forssell. 3-4.

Sedan klev Robin Alvarez in i bilden, gjorde 3-5 och så småningom även 3-6 i tom kasse.

Game over.

Då sla det också påpekas att Erik Forssell brände en straff. . .

– Extra skönt för några av killarna som brukar skapa chanser att de fick sätta dem i dag, konstaterade Peter Andersson.

Att det blev mål i båda de numerära överlägen som Redhawks fick var han förstås nöjd med.

– Vi fick inte så många utvisningar med oss i dag, så det gäller att utnyttja de man får, log Peter Andersson.

Han hade all anledning att vara nöjd med lagets ”special teams”. Inte ett enda mål insläppt i numerärt underläge – två mål i power-play.

Målvakten Christopher Nihlstorp kunde också glädjas lite extra – för första gången på riktigt länge fick han vara med och vinna en match. Redhawks femte raka bortaseger.