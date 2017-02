Spårvägsbygget är i gång

lund När första spadtaget på onsdagen togs för Lunds spårväg, som ska gå mellan Lunds C och ESS, stod glädjen högt i taket.

Efter många års diskussioner är projektet äntligen i hamn, tycker de ansvariga politikerna.

Och om man ska döma av talarna är Lund en mycket framstående stad och det är ingen hejd på hur enastående den kommer att bli om några år när spårvägen och Brunnshög är klara.

Spårvägen som ska gå mellan Lund C och Science Village/ESS i nordost utgörs av 5,5 kilometer dubbelspår och får nio hållplatser. Inledningsvis kommer det att finnas sju spårvagnar, varav fem i trafik samtidigt, och de kan ta 130 passagerare vardera.

I rusningstid blir det 7,5 minuter mellan avgångarna och övrig tid tio.

Restiden för hela sträckan blir 14,5 minuter och korsningarna med bilvägar signalregleras, med prioritet för spårvagnen.

Transportkapaciteten kommer att femfaldigas jämfört med dagens busstrafik, till 3 600 resor per timme och riktning.

När Brunnshögsområdet byggts ut till att omfatta cirka 40 000 arbetande eller boende personer beräknas kapacitetsbehovet till 2 500 resor per timme och riktning. Sedan tillkommer trafikeffekter av förtätningen kring Ideon, Medicon Village, LTH och Universitetssjukhuset.

De första utredningarna om spårväg i Lund gjordes redan på 1980-talet och busstråket Lundalänken som öppnades 2003 dimensionerades för kunna att omvandlas till spårväg.

Investeringskostnaden för spårvägen delas mellan Lunds kommun, staten och regionen. Den sistnämnda parten står för spårvagnarna, depån och trafikeringen av sträckan.