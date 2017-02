Kävlinge blev utan poäng mot Halmstad

Halmstads kines Han Chuan Xi signalerar för seger efter att ha slagit in matchbollen mot Kävlinges An Shu.

Nygifte An Shu tog Kävlinges enda seger mot Halmstad: 3-0 i set mot Anders Eriksson. Foto: Jonny Nilsson

BORDTENNIS Det lyckades inte för BTK Kävlinge att lura till sig en poäng i onsdagskvällens pingisligamatch hemma i Korsbackahallen mot Halmstads BTK.

– Motståndet var övermäktigt, tyckte Magnus Molin efter 1-4-förlusten.

BTK Kävlinge hade i händelse av seger eller oavgjort lämnat över jumboplatsen till enda räddningsplankan i jakten på nytt ligakontrakt, Österlens BTK.

– Vi fick precis den uppställning vi ville ha, erkände Magnus Molin.

Lägg till detta att Halmstad kom till Kävlinge utan två av sina presumtiva startspelare, Fabian Åkerström och skadade Elias Ranefur.

Det var upplagt för hemmalaget att roffa åt sig en skrällpoäng.

Så blev det inte.

Halmstad hade Harald Andersson och nye kinesen Han Chuan Xi.

Andersson släppte inte ett enda set.

Chuan Xi tappade bara ett set. Tillsammans tog de fyra segrar och knäckte Kävlinge.

Att An Shu, som kom tillbaka till Sverige sent på tisdagskvällen efter en månad i Kina, började med att slå Anders Eriksson i tre raka set hjälpte föga.

– Jag har varit i Kina och gift mig. Vi träffades på nätet, avslöjade An, som bott i Sverige i 25 år.

Liao Chen-Ting, Kävlinges taiwanes, ställdes upp för att slippa möta Halmstads nye kines, men förlorade i stället på direkten mot Harald Andersson.

– Det var nyckelmatchen för oss. Om Liao vunnit den hade vi säkert tagit en poäng, spekulerade Magnus Molin, som inte riktigt räckte till mot varken Han Chuan Xi eller Harald Andersson.

– Tufft att slå dem. Kinesen var riktigt bar. Så också Harald. Motståndet var övermäktigt.

Redan på torsdagskvällen går Kävlinge i serieelden igen.

Uppe i Göteborg väntar Warta.

– Vi har större chans att slå dem än Halmstad. Men det blir svårt att vinna även den matchen, sa Molin.

Kävlinge är inför sina fyra sista matcher alltjämt sist i tabellen.

– Jag tror vi behöver tre poäng till för att inte ramla ur, tippade Magnus Molin.