Efterfrågan ökar på ekomat

GRÖNT Både ICA och Lidl presenterar stora ökningar av ekologisk handel.

ICAs ekologiska försäljning ökade 18 procent 2016. Totalt ökade försäljningen av ekologiska varor med 18 procent under 2016 och inom ICAs egna ekologiska sortiment, I love eco, var tillväxten 22 procent. En mängd nya ekologiska produkter, har lanserats under året samtidigt som initiativ för att främja ekologisk hantering och produktion har utvecklats.

Under 2016 har Lidl Sverige fortsatt sin ekologiska satsning och ytterligare breddat sortimentet.

Ekoförsäljningen ökade med 30 procent under året samtidigt som antalet ekologiska varor ökade med hela 50 procent.