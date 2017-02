Sju skäl för mindre marknad

Våra ge­men­samma me­del ska gå till det som de är till för. Det skrev Magnus Alm och Bir­git­ta Alm­roth, ord­fö­ran­de och vice ord­fö­ran­de för LO-dis­triktet i Skåne för­ra vec­kan i ett de­batt­in­lägg på Dagens Arena. Det me­nar att det är hu­vud­löst att läg­ga Il­mar Ree­pa­lus ut­redning om tak för vinsterna åt si­dan och nu börja om. LO i Stock­holm fö­re­språkar väl­färd utan vinster och inte utan or­sak. Här är pro­blemen:

1. Hur myc­ket vård, om­sorg och ut­bildning som är till­gäng­lig av­görs av hur myc­ket skat­te­be­ta­la­rna är be­redda av­stå av sin lön el­ler pen­sion. Pri­vata fö­re­tag bi­drar inte med nya re­surser, bara om verk­sam­heten be­drivs ”snålare” med sam­ma kva­li­tet.

2. Pri­vata fö­re­tag i skat­te­fi­nan­sie­rad verk­sam­het har inte en sär­skild kom­pe­tens. Kom­pe­tensen finns hos lä­ra­re, sjuk­skö­ters­kor och lä­ka­re som staten ut­bildar. Det är bristen på per­so­nal som är pro­blemet för all­män­heten, inte bristen på fö­re­tag.

3. In­gen lånar bil­ligare än stat, lands­ting el­ler kom­mun, där­för att lån­gi­va­rna vet att det all­männa be­ta­lar lånen. För vi skat­te­be­ta­la­re måste all­tid ta no­tan. Lands­tingen be­höver inte mel­lan­händer som banker. Hög­re rän­te­kost­nad samt kravet att dela ut vinst in­ne­bär hög ka­pi­tal­kost­nad och fär­re sjuk­skö­ters­kor per skat­te­kro­na.

4. I vissa fall kan pri­vata fö­re­tag driva verk­sam­heten med hög­re pro­duk­ti­vi­tet ge­nom läg­re be­man­ning. Men vill vi att det ska vara fär­re lä­ra­re per elev el­ler fär­re un­der­skö­ters­kor per äld­re, med stor san­no­lik­het läg­re kva­li­tet? Gym­na­sie- och kun­skaps­lyfts­mi­nis­tern Anna Ek­ström säger i Di Weekend: Mark­nader ”ris­kerar göra elever till kunder och lä­ra­rna till le­ve­ran­törer av goda be­tyg för att göra eleverna nöjda.”

5. Er­fa­ren­heter av pri­va­ti­se­ringar är dys­tra. För att göra pri­vata apo­tek lön­samma och öka an­talet apo­tek av­vecklades pris­taket för lä­ke­me­del. Re­sul­tat: Sju år senare har priserna på re­cept­fria lä­ke­me­del, en­ligt DN:s grans­kning, ökat med 50 pro­cent. Hälften av de nya apo­teken ligger inom 500 me­ters av­stånd från de gam­la. Pris­taket för lä­ke­me­del före 2007 syftade till att hindra att me­di­cinen blev så dyr för lands­tingen att me­dlen inte räc­kte till alla sjuka. All­var­ligt sjuka kan inte läng­re all­tid få dyra lä­ke­me­del och kost­naderna tränger un­dan an­nan vård.

6. Fö­re­tagen hävdar att de har rätt att tjäna pengar, det är en del av ägan­de­rätten. Det är ett bra ar­gu­ment. Lika bra ar­gu­ment är att kom­muner och lands­ting inte är skyl­diga att köpa dyrt. Vi äger våra skat­te­me­del och ska be­stämma hur de ska an­vändas för att få så myc­ket vård, ut­bildning och om­sorg som möj­ligt.

7. När den som be­ta­lar, kom­mun el­ler lands­ting, är åt­skild från den som ut­för blir det dyrt. Dels för att bru­ka­ren ofta gör upp med den som pro­du­cerar om en dyrare lö­sning än vad de som svarar för de of­fent­liga kas­sorna hade tänkt sig. Dels för att det krävs orim­ligt dyr kon­troll för att hindra slö­se­ri.

Det finns en bra re­gel vid be­slut om an­dras pengar. Gör mer av det som fun­gerar och min­dre av det som är tvek­samt. Apo­teks­re­formen, pen­sions­re­formen och mark­nader för sko­lor visar vad som inte fun­gerar.

Det är dags för Socialdemokraterna i Stock­holm att skärpa ar­gu­menten. Så svår är inte frå­gan. Ju mer mark­nad för väl­färds­tjänster des­to min­dre hälsa och kun­skap.