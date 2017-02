Bostadsrättspriserna ökar mest i Malmö

Malmö Uppgången för priserna på bostadsrätter fortsätter öka. Under januari månad i år har priserna räknat över hela Sverige gått upp med 1 procent. Och mest ökar priset i Malmö sett till det senaste året.

Priserna på bostadsrätter har stigit under början av 2017.

Det visar Svensk Mäklarstatistiks nya siffror. Särskilt tydligt är det i Malmö. Under årets första månad har priserna i centrala Malmö stigit med två procent och under det senaste året med 18 procent. Det är mer än dubbelt så mycket som i Göteborg och mer än tre gånger så mycket som i Stockholm. Å andra sidan är lägenhetspriserna i de båda andra storstäderna fortfarande betydligt högre än i Malmö.

– Bostadsrättsmarknaden uppvisar en överlag uppåtgående bild. Sedan en tid är detta särskilt tydligt i Malmö, där både storstadsområdet och de centrala delarna ökar med +2% den senaste månaden, säger Per-Arne Sandegren analyschef på Svensk Mäklarstatistik i ett pressmeddelande.

Utvecklingen förstärks av det minskande utbudet.

– Under 2016 kom det ut färre villor och bostadsrätter på marknaden jämfört med året innan. Den trenden höll i sig för bostadsrätter under januari i år med en minskning på 2 procent. Men antalet nya villor till salu vände skarpt uppåt under årets första månad med en ökning på 16 procent, säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet i pressmeddelandet.

– Det har varit en stark start på det nya året. Utbudet är litet, det som kommer ut säljs väldigt snabbt, säger Skandiamäklarnas vd Fredrik Helmstrand till Svenska Dagbladets Näringsliv.