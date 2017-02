LUND

En villa i Hoby norr om Lund fick påhälsning av tjuvar i söndags någon gång på eftermiddagen fram till klockan 19. De bröt upp ett fönster och stal klockor och smycken.

Under helgen skedde ett lägenhetsinbrott på Luzernvägen på Kobjer. Tjuven eller tjuvarna tog sig in genom balkongdörren. Det är oklart vad som blev stulet.

Även på Åldermansgatan skedde ett inbrott i helgen. Även här var balkongdörren vägen in i bostaden och någon godsförteckning har ännu inte upprättats.