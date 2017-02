Amiralen varnas men får tillbaka tillståndet

MALMÖ Den anrika dansrestaurangen Amiralen i Malmö får tillbaka sitt serveringstillstånd.

Detta efter att förvaltningsrätten på tisdagen tagit ställning till ett överklagande från Amiralens ägare, Nöjeshuset i Malmö AB. Eftersom ägarna visat vilja och förbättrad förmåga att följa alkohollagen biföll rätten överklagandet men gav samtidigt en varning.

Dålig bokföring, misstankar om svart arbetskraft och drygt 175 000 kronor oregistrerade i en låda i kassan.

Dessa brister uppdagades efter tre tillsynsbesök hos dansrestaurangen Amiralen i Malmö under 2016. Bristerna ansågs så allvarliga att sociala resursnämndens arbetsutskott i Malmö början av oktober förra året beslöt att återkalla serveringstillståndet direkt, utan en första varning.



På julafton 2016 hölls sedan en fest med tillfälligt tillstånd för 150 gäster men när det visade sig att cirka 800 personer vistades på festen upprättades en polisanmälan om brott mot alkohollagen på begäran av Malmö stad.

Amiralen drevs tidigare av Etagegruppen i cirka tre år utan någon anmärkning. I början av 2015 såldes bolaget som drev Amiralen vidare till nya ägare, Nöjeshuset i Malmö AB, och det var för dem som serveringstillståndet drogs in.

Vid det första tillsynsbesöket som gjordes efter att de nya ägarna tagit över, i början av 2016, hade en annan arrangör hyrt in sig för en konsert men varken arrangörer eller ordningsvakter kunde säga hur många besökare som fanns i lokalen.

Vid andra tillsynsbesöket, som gjordes gemensamt av polis, räddningstjänst och skattemyndighet, upptäckte man bland annat att kassaregistret bara registrerat 25 500 kronor men att det i en låda under kassan fanns hela 217 460 kronor

Efter att Nöjeshuset i Malmö AB blivit av med serveringstillståndet för Amiralen överklagades beslutet i två instanser där man fick avslag. I förvaltningsrätten prövades på tisdagen själva sakfrågan – var det rätt att dra in serveringstillståndet eller inte?

Till stöd för sitt överklagande anför Nöjeshuset i Malmö AB bland annat att en stor del av det underlag som låg till grund för beslutet att dra in serveringstillståndet innehöll felaktigheter.

Förvaltningsrätten valde att gå på den överklagande partens linje och biföll överklagandet, bland annat med hänvisning till att ett återkallande av ett serveringstillstånd är en mycket ingripande åtgärd och att Nöjeshuset varken fått en erinran eller varning innan.

Vidare skriver man i domen att ”Bolaget vidtagit konkreta åtgärder för att komma till rätta med de påtalade bristerna” och ”Bolaget visat sig ha vilja och en förbättrad förmåga att i fortsättningen följa de krav alkohollagen ställer.” Mot denna bakgrund får alltså Nöjeshuset i Malmö AB serveringstillståndet tillbaka för Amiralen men meddelas samtidigt en varning.