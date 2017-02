Två inbrott på Kometskolan

STAFFANSTORP

Två gånger i helgen bröt sig tjuvar in på Kometskolan i Staffanstorp.

Första tillfället var natten mellan fredag och lördag då larmet gick vid 01-tiden.

Både väktare och polis åkte dit men gärningsmännen hade hunnit försvinna. De hade brutit upp ytterdörren genom att först krossa en ruta i den. Därefter hade de försökt ta sig vidare in där datorer och iPads förvaras men inte lyckats.

Tjuvarna återkom sen på söndagskvällen 20.20 då de på nytt bröt sig in i skolan i jakt på stöldgods.

Även nu var dörren uppbruten och det var åverkan på dörren in till rummet där datorer med mera förvaras, men om tjuvarna lyckades få med sig något var på måndagen inte utrett.