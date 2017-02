Massavhopp bland deltidsbrandmännen

Simrishamn Läget för räddningstjänsten i sydöstra Skåne har varit ansträngt ett tag med brist på deltidsbrandmän.

I går späddes bekymren på rejält – 11 av 15 deltidsbrandmän i Simrishamn säger upp sig på grund av missnöje med det nya löneavtalet.

Förra året slöts ett nytt löneavtal mellan Brandmännens Riksförbund, BRF, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Sedan dess har missnöjet spritt sig bland deltidsbrandmän landet runt och många har hotat med att säga upp sig. Det många framförallt är missnöjda med är att ob-tillägget förhandlats bort.

I går gick deltidsbrandmännen i Simrishamn från ord till handling – 11 av 15 lämnade in sina avskedsansökningar.

Det som fick dem att ta steget är beskedet vid de lokala förhandlingarna i torsdags förra veckan. Facket fick då reda på att Sydöstra Skånes räddningsförbund, Sörf, vill vänta på att det centrala avtalet blir klart den 1 maj. Man planerade dock in ett nytt lokalt möte den 5 april.

Magnus Krantz, BRF:s distriktsombudman för Skåne och Blekinge, beklagar uppsägningarna och säger att åtgärden inte är något man kan ställa sig bakom som förbund.

– Däremot kan jag säga att just detta har vi varnat för ska hända ända sedan avtalet skrevs under. Det finns ett stort missnöje bland deltidsbrandmän över hela landet och vi anser att lönerna har halkat efter. Jag har full förståelse för att enskilda brandmän tar dessa beslut.

Håkan Andersson, distriktschef på Sörf och ansvarig för deltidsbrandmännen, tycker även han att situationen är beklaglig.

– Det är väldigt olyckligt. Vad jag förstår så har man tolkat avtalet som att ob-tillägg har tagits bort men faktum är att det har bakats in i andra ersättningar. Jag har en viss förståelse för missnöjet men det handlar till viss del om bristande information, säger han.

Inför mötet den 5 april ska han och andra i Sörf:s ledning se över situationen och sätta sig in i hur avtalet uppfattas av berörda parter.

Sörf:s räddningschef Mats Svensson anser inte att avtalet har inneburit någon försämring. Han är dessutom kritisk till hur BRF hanterar situationen.

– Jag tycker det är märkligt att de först skriver på avtalet och sedan när deras medlemmar är kritiska så dumpar de förhandlingarna på oss på lokal nivå.

– Det hela är mycket olyckligt och kan resultera i en riskfylld situation för samhället, säger han.

Magnus Krantz ser också riskerna men gör en annan analys av varför situationen uppkommit.

– BRF skrev under avtalet men varnade samtidigt för följderna. Vi gick med på villkoren för att kunna fortsätta vara en avtalspart. Nu hoppas vi mycket på de lokala förhandlingarna, säger han.

Samtidigt är det dramatik på central nivå. SKL och arbetsgivarorganisationen Pacta har i dagarna stämt BRF till Arbetsdomstolen för brott mot fredsplikten.

Peter Bergh, förbundsordförande för BRF, skriver i ett pressmeddelande att det är fel att påstå att förbundet uppmanar sina medlemmar att säga upp sig. Man uppmanar till lugn och dialog men skyller konflikten på SKL.